Гороскоп на 13 серпня: Дівам слід уникати любовних інтриг, а Терезам — самокритики

Ця субота підходить для запусків нових проєктів та ведення бізнесу

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ця субота підходить Овнам для різноманітних починань, старту або планування проєктів. Астрологи відзначають, що фортуна посміхнеться цілеспрямованим та активним представникам цього знаку Зодіаку. Щоб підвищити свою продуктивність та енергетичний запас цього дня, варто зайнятися дихальними вправами. До речі, з дівчатами Овнами варто бути дуже обережними, адже вони не вміють дружити.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У цей день Тельці стануть проникливішими. Нічні світила допоможуть представникам цього знаку Зодіаку читати людей, наче відкриту книгу, і краще розумітися на їхніх мотивах у тій чи іншій ситуації. Для здобуття щастя сьогодні слід прислухатися до інтуїції — вона підкаже вірний шлях.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні астрологи попереджають, що люди цього знаку Зодіаку можуть стати свідками не дуже приємної ситуації. Експерти рекомендують у цьому випадку нікого не засуджувати. Сьогодні краще допомагати навколишнім та намагатися підтримувати близьких та друзів емоційно, психологічно.

Рак (22 червня — 22 липня)

Субота 13 серпня – дуже позитивний, сприятливий та продуктивний день для Раків. Сьогодні представники цього знаку Зодіаку зможуть знайти для себе натхнення, дізнатися щось цікаве про навколишній світ та близьких людей. У такі дні можливі нові приємні знайомства. До речі, Ракам у серпні доведеться зустрічати несподіваних гостей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У коханні Левам сьогодні важливо запастися терпінням, оскільки нічні світила можуть перевірити вас на міцність. Астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку більше спілкуватися з людьми, щоб не прогаяти пару-трійку приємних сюрпризів. Є велика можливість зустріти другу половинку.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Астрологи наполегливо радять Дівам уникати любовних інтриг цього дня. Сьогодні під їх впливом можна забути про свої обов’язки, припуститися фатальної помилки або стати жертвою маніпулятора. До того ж цієї суботи не варто втрачати пильність. Намагайтеся дотримуватися правила золотої середини.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Багато Терезів цієї суботи демонструватимуть буркотливий настрій. Під "гарячу руку" може потрапити близьке оточення, проте якщо поряд не знайдеться відповідної жертви, люди цього знаку Зодіаку спрямують весь негатив на свою персону, зайнявшись надмірною самокритикою. Намагайтеся краще зосередитися на роботі.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Ця субота у Скорпіонів пройде на гребені удачі. Сьогодні астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку діяти лише за своїми переконаннями, внутрішніми принципами. Саме переконаність у своїй правоті допоможе Скорпіонам у найсумнівніших ситуаціях.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День ідеально підходить для амбітних представників цього знаку Зодіаку. Будь-які починання цієї суботи матимуть підтримку нічних світил. Сьогодні астрологи радять зайнятися запуском нових проєктів, відвідинами співбесід, призначенням зустрічей. Так можна здійснити професійні мрії.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Цілком можливо, зазначають астрологи, що цієї суботи Козороги можуть стати для когось прикладом для наслідування. Цим щасливчиком може стати людина будь-якого віку та соціального статусу. Сьогодні сприятливий день для романтики, спілкування із родичами, розваг із друзями.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Астрологи попереджають, що будь-які необачні вчинки Водолія до добра не доведуть. Краще заздалегідь все обмірковувати, щоб у підсумку вийшло щось приємне. Також людям цього знака Зодіаку варто мати у запасі план "Б" на випадок форс-мажорів. Підтримуватимуть зірки сьогодні сміливих людей. Додамо, що Водоліям у серпні посміхнеться удача у фінансовій сфері.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Хороша субота у Риб для роботи та ведення бізнесу. Астрологи прогнозують, що сьогодні на людей цього знака Зодіаку може очікувати кар’єрний ріст, великий прибуток, привабливі пропозиції. Однак не варто цього дня бути жадібними, щоб удача не відвернулася від вас у потрібний момент.