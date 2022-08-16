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Гороскоп на 16 августа: Ракам нельзя ссориться на людях, а Рыбам - отказываться от командировок

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 16 августа 2022 года
Гороскоп на 16 августа 2022 года

Этот вторник подходит для активных действий на работе и в любви

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот вторник ночные светила обострят интуицию и обеспечат удачное стечение обстоятельств в жизни Овнов. Сфера для достижения успеха откроется в любом месте, в том числе вдали от привычных условий. Сегодня можно смело отстаивать свои позиции, исполнять задуманное. А вы знали, что Овны — самый злой знак Зодиака?

Телец (21 апреля — 21 мая)

Большая удача ждет амбициозных Тельцов. Астрологи отмечают, что сегодня наступил тот самый день, когда нужно действовать, а не ждать у моря погоды. 15 августа людям этого знака Зодиака можно продвигать новые идеи на работе, совершать дорогостоящие покупки, искать новую работу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот день многие Близнецы могут "впасть в детство", пойти против логики, совершить абсурдный поступок. Это означает, что люди этого знака Зодиака хотят внимания и заботы. Астрологи советуют сегодня устроить себе передышку после тяжелого дня и побаловать себя чем-то приятным.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Ракам необходимо быть осторожнее в общении с друзьями, коллегами и второй половинкой. В такие дни неблагоприятно ссориться на людях. Астрологи отмечают, что это может стать причиной еще больших конфликтов. Вечером Ракам лучше отдохнуть и расслабиться. Поможет в этом умеренный шопинг.

Лев (23 июля — 23 августа)

Звезды и планеты в хорошем расположении, поэтому сегодня Львам можно активно строить планы на будущее. Также полезно будет оказывать психологическую поддержку близким. Астрологи рекомендуют в этот вторник избегать ссор и скандалов. Любой конфликт может перерасти в серьезную вражду.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Этот вторник идеально подходит для смены обстановки, деловых и личных поездок. Астрологи заверяют, что это поможет поднять настроение. Также полезными будут физические упражнения, прогулки. Во второй половине дня следует заняться домашними делами, починкой техники. Добавим, что этим летом у Дев произойдут события, которые положительно скажутся на их карьере.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Успехи в этот вторник возможны как в карьере и работе, так и в личной жизни Весов. Это касается не только одиноких представителей знака Зодиака, но и тех, кто уже находится в отношениях. Астрологи отмечают, что сегодня Весам удастся разрешить конфликты и прийти к соглашению по любому вопросу.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вторник сулит неожиданный поворот судьбы. Тем Скорпионам, кто ценит равновесие и спокойствие, астрологи рекомендуют перестраховаться и лишний раз не рисковать. Ну а тем, кто уже заждался возможности сделать шаг вперед, жизнь его предоставит. Астрологи советуют следовать своей интуиции.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Астрологи отмечают, что ночные светила сегодня не в лучшем настроении, поэтому Стрельцы должны быть готовы к некоторым неприятностям в любви и в делах. Чтобы избежать проблем, лучше иметь в запасе план "Б". Не стоит в этот вторник Стрельцам давать пустые обещания, особенно любимому человеку. Известно, что Стрелец — один из самых неугомонных знаков Зодиака.

Козерог (22 декабря — 19 января)

15 августа Козерогам важно предпочесть спокойный и размеренный темп. Ночные светила в этот вторник благоприятны, однако даже их энергия не бесконечна. Не бойтесь сложных задач – сегодня Козерогам будет нетрудно с ними справиться. Астрологи советуют посвятить вторую половину дня уходу за собой.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Ожидается, что ночные светила в этот вторник начнут делиться с Водолеями своей мощной энергией. Астрологи рекомендуют посвятить этот день любым делам. Можно начинать новые проекты на работе и в бизнесе, совершать дорогостоящие покупки. Также сегодня возможны денежные поступления, в том числе значительные.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Астрологи отмечают, что проявление инициативы будет первым шагом к завоеванию новых высот в деловой жизни Рыб. В этот вторник людям этого знака Зодиака не стоит отказываться от командировок, в которых можно обзавестись полезными контактами. Возможна встреча с человеком, за которым Рыбы успели соскучиться.

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