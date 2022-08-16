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Гороскоп на 16 серпня: Ракам не можна сваритися на людях, а Рибам — відмовлятись від відряджень

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 16 серпня 2022 року
Гороскоп на 16 серпня 2022 року

Цей вівторок підходить для активних дій на роботі та в коханні

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цього вівторка нічні світила загострять інтуїцію та забезпечать вдалий збіг обставин у житті Овнів. Сфера для досягнення успіху відкриється у будь-якому місці, у тому числі далеко від звичних умов. Сьогодні можна сміливо відстоювати свої позиції, виконувати задумане. А чи знали ви, що Овни — найзліший знак Зодіаку?

Телець (21 квітня — 21 травня)

Великий успіх чекає амбітних Тельців. Астрологи відзначають, що сьогодні настав той день, коли треба діяти, а не чекати біля моря погоди. 15 серпня людям цього знака Зодіаку можна просувати нові ідеї на роботі, робити дорогі покупки, шукати нову роботу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цього дня багато Близнюків можуть "впасти в дитинство", піти проти логіки, зробити абсурдний вчинок. Це означає, що люди цього знаку Зодіаку хочуть уваги та турботи. Астрологи радять сьогодні влаштувати собі перепочинок після важкого дня і побалувати себе чимось приємним.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Ракам необхідно бути обережнішими у спілкуванні з друзями, колегами та другою половинкою. У такі дні несприятливо сваритись на людях. Астрологи зазначають, що це може спричинити ще більші конфлікти. Увечері Ракам краще відпочити та розслабитися. Допоможе у цьому помірний шопінг.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Зірки та планети у хорошому розташуванні, тому сьогодні Левам можна активно будувати плани на майбутнє. Також корисно надавати психологічну підтримку близьким. Астрологи рекомендують цього вівторка уникати сварок і скандалів. Будь-який конфлікт може перерости у серйозну ворожнечу.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цей вівторок ідеально підходить для зміни обстановки, ділових та особистих поїздок. Астрологи запевняють, що це допоможе підняти настрій. Також корисними будуть фізичні вправи, прогулянки. У другій половині дня слід зайнятися домашніми справами, ремонтом техніки. Додамо, що цього літа у Дів відбудуться події, які позитивно позначаться на їхній кар’єрі.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Успіхи цього вівторка можливі як у кар’єрі та роботі, так і в особистому житті Терезів. Це стосується не лише одиноких представників знаку Зодіаку, а й тих, хто вже перебуває у стосунках. Астрологи зазначають, що сьогодні Терезам вдасться вирішити конфлікти і дійти згоди з будь-якого питання.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Вівторок обіцяє несподіваний поворот долі. Тим Скорпіонам, хто цінує рівновагу та спокій, астрологи рекомендують перестрахуватися і вкотре не ризикувати. Ну а тим, хто вже зачекався на можливість зробити крок уперед, життя його надасть. Астрологи радять слідувати своїй інтуїції.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Астрологи відзначають, що нічні світила сьогодні не в кращому настрої, тому Стрільці мають бути готові до деяких неприємностей у коханні та у справах. Щоб уникнути проблем, краще мати у запасі план "Б". Не варто цього вівторка Стрільцям давати порожні обіцянки, особливо коханій людині. Відомо, що Стрілець — один із найневгамовніших знаків Зодіаку.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

15 серпня Козорогам важливо віддати перевагу спокійному і розміреному темпу. Нічні світила цього вівторка сприятливі, проте навіть їхня енергія не нескінченна. Не бійтеся складних завдань – сьогодні Козорогам буде неважко впоратися з ними. Астрологи радять присвятити другу половину дня догляду за собою.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Очікується, що нічні світила цього вівторка почнуть ділитися з Водоліями своєю потужною енергією. Астрологи радять присвятити цей день будь-яким справам. Можна розпочинати нові проєкти на роботі та в бізнесі, здійснювати дорогі покупки. Також сьогодні можливі грошові надходження, зокрема значні.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Астрологи зазначають, що прояв ініціативи буде першим кроком до завоювання нових висот у діловому житті Риб. Цього вівторка людям цього знака Зодіаку не варто відмовлятися від відряджень, у яких можна завести корисні контакти. Можлива зустріч із людиною, за якою Риби встигли скучити.

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