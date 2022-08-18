Гороскоп на 18 августа: Овнам стоит быть сдержаннее, а у Львов есть шанс добиться успеха

Нет сомнений, что вы найдете выход из непростой ситуации, все задуманное получится воплотить в жизнь.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не исключено, что в течение дня может произойти масса непредсказуемых событий. Поэтому сегодняшний день не особо подходит, чтобы строить большие планы и приступать к их реализации. В любом деле проявляйте сдержанность, особенно, если дело касается финансовых вопросов. Кстати, с девушками Овнами стоит быть предельно осторожными, ведь они не умеют дружить.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня вас ожидает много дел, и со всеми вы сможете справиться без особого труда. К любой работе отнеситесь ответственно, чтобы не напортачить в ответственный момент. Нет сомнений, что вы найдете выход из непростой ситуации, все задуманное получится воплотить в жизнь.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня у вас появится желание добиться своего во что бы то ни стало. Вероятно, вам предстоит выяснять отношения и налаживать контакты. В это время не стремитесь ничего менять в своей жизни, не обдумав свои шаги основательно. Домашние хлопоты не будут обременительными, также порадует общение с друзьями.

Рак (22 июня — 22 июля)

Прекрасный день, в течение которого планируйте много интересных дел. В это время в любом деле у вас получится преуспеть, отступать в сложной ситуации вам точно не придется. Сегодня старайтесь не терять время даром. При этом стремитесь избегать неприятных событий в личной жизни из-за вашего строптивого характера. Кстати, Ракам в августе предстоит встречать нежданных гостей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня у вас есть большие шансы добиться успеха в важном деле. Постоянный интерес ко всему, что вас окружает, окажет незаменимую услугу. С финансами проблем не возникнет, и деньги найдутся из источников, о которых вы совсем забыли. Не исключено, что в личной жизни предстоит пережить много интригующих событий.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Этот день прекрасно подходит для обсуждения самых разных вопросов. Вероятно, именно сегодня у вас получится заручиться поддержкой каких-то очень влиятельных особ или найти союзников. Однако избегайте перемен в любых областях своей деятельности. В противном случае все может обернуться провалом и разочарованием.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня особых сложностей возникнуть не должно. Небольшие хлопоты могут доставить какие-то мелочи. При этом желание добиться своего будет двигать вас к новым свершениям. День благоприятный для упрочения семейных уз, любовных отношений. У вас получится успешно наладить долгосрочные контакты с новым партнером.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Данный период больше располагает к отдыху, нежели к активным действиям. Однако при должной организации и стремлении добиться желаемого у вас все может получиться. Во второй половине дня могут обостриться противоречия, общение не будет выстраиваться легко.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Неблагоприятный во всех отношениях день, в течение которого будет сложно избежать недовольства и ссор с близкими. Во избежание финансовых потерь не придавайте большого значения делам, которые требуют денежных вложений. Сегодня стремитесь планировать свой день таким образом, чтобы выкроить свободное время для общения с близкими.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это будет хороший день, в течение которого могут произойти важные для вас встречи. Удастся получить необходимую поддержку или совет. Старайтесь не попадать под чье-либо влияние, откажитесь от рискованных приключений. Не исключено, что на вашем горизонте появятся люди, которых вы не видели длительное время.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня вам необходимо правильно распланировать свое время, проявлять решительность, чтобы достичь поставленных целей. Не исключены конфликтные ситуации, неприятные совпадения. Сегодня будет сложно решать финансовые вопросы. Не исключено, что сейчас придется распрощаться с напрасными надеждами в личной жизни. Добавим, что Водолеям в августе улыбнется удача в финансовой сфере.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

События будут развиваться в вашу пользу, можно рассчитывать на получение прибыли. Во многом развитие событий будет зависеть от ваших поступков и суждений. В финансовой сфере никаких неурядиц в это время не произойдет. При этом не стремитесь совершать необдуманные поступки, которые будут ошибочными.