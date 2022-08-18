Гороскоп на 18 серпня: Овнам варто бути стриманішим, а Львів має шанс досягти успіху

Немає сумнівів, що ви знайдете вихід із непростої ситуації, все задумане вдасться втілити у життя.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Не виключено, що протягом дня може статися безліч непередбачуваних подій. Тому сьогоднішній день не надто підходить, щоб будувати великі плани та приступати до їх реалізації. У будь-якій справі виявляйте стриманість, особливо якщо справа стосується фінансових питань. До речі, з дівчатами Овнами варто бути дуже обережними, адже вони не вміють дружити.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні на вас чекає багато справ, і з усіма ви зможете впоратися без особливих зусиль. До будь-якої роботи поставтеся відповідально, щоб не напартачити у відповідальний момент. Немає сумнівів, що ви знайдете вихід із непростої ситуації, все задумане вдасться втілити у життя.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні у вас з’явиться бажання добитися свого будь-що-будь. Ймовірно, вам доведеться з’ясовувати стосунки та налагоджувати контакти. У цей час не намагайтеся нічого змінювати у своєму житті, не обдумавши свої кроки ґрунтовно. Домашні клопоти не будуть обтяжливими, також порадує спілкування з друзями.

Рак (22 червня — 22 липня)

Прекрасний день, протягом якого плануйте багато цікавих справ. У цей час у будь-якій справі вам вдасться досягти успіху, відступати в складній ситуації вам точно не доведеться. Сьогодні намагайтеся не гаяти час даремно. При цьому прагнете уникати неприємних подій в особистому житті через ваш непокірний характер. До речі, Ракам у серпні доведеться зустрічати несподіваних гостей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні у вас є великі шанси досягти успіху у важливій справі. Постійний інтерес до всього, що вас оточує, надасть незамінну послугу. З фінансами проблем не виникне і гроші знайдуться з джерел, про які ви зовсім забули. Не виключено, що в особистому житті доведеться пережити багато подій, що інтригують.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цей день чудово підходить для обговорення різних питань. Ймовірно, саме сьогодні вам вдасться заручитися підтримкою якихось дуже впливових осіб або знайти союзників. Однак уникайте змін у будь-яких сферах своєї діяльності. В іншому випадку все може обернутися провалом та розчаруванням.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні особливих складнощів виникнути не повинно. Невеликий клопіт може завдати якісь дрібниці. При цьому бажання добитися свого буде рухати вас до нових звершень. День сприятливий для зміцнення сімейних зв’язків, любовних стосунків. У вас вдасться успішно налагодити довгострокові контакти з новим партнером.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цей період більше спонукає до відпочинку, ніж до активних дій. Однак при належній організації та прагненні досягти бажаного у вас все може вийти. У другій половині дня можуть загостритися розбіжності, спілкування не вибудовуватиметься легко.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Несприятливий у всіх відносинах день, протягом якого буде складно уникнути невдоволення та сварок із близькими. Щоб уникнути фінансових втрат, не надавайте великого значення справам, які потребують грошових вкладень. Сьогодні прагнете планувати свій день таким чином, щоб викроїти вільний час для спілкування з близькими.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Це буде добрий день, протягом якого можуть відбутися важливі для вас зустрічі. Вдасться отримати необхідну підтримку чи пораду. Намагайтеся не потрапляти під чиїсь вплив, відмовтеся від ризикованих пригод. Не виключено, що на вашому обрії з’являться люди, яких ви не бачили тривалий час.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні вам необхідно правильно розпланувати свій час, виявляти рішучість, щоб досягти поставленої мети. Не виключені конфліктні ситуації, неприємні збіги. Сьогодні складно розв'язувати фінансові питання. Не виключено, що зараз доведеться попрощатися з марними надіями в особистому житті. Додамо, що Водоліям у серпні посміхнеться успіх у фінансовій сфері.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Події розвиватимуться на вашу користь, можна розраховувати на отримання прибутку. Багато в чому розвиток подій залежатиме від ваших вчинків та суджень. У фінансовій сфері жодних негараздів у цей час не станеться. При цьому не прагнете робити необдумані вчинки, які будуть хибними.