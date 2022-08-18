Откроется "страшная правда": таролог сделала прогноз по войне в Украине

Людмила Хомутовская заявила, что выпала карта фортуны, поэтому все кардинально изменится

Таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская рассказала о ситуации в Украине, охваченной войной с российским оккупантом.

В интервью YouTube-каналу "TOP" астроэксперт отметила, что путин хочет победы, поэтому будет искать пути, чтобы выйти на переговоры с Украиной. Однако это произойдет после того, как россияне начнут отступать.

Хомутовская также заявила, что сейчас на фронте ситуация тяжелая для ВСУ, но выпала карта фортуны, поэтому все кардинально изменится. Для россии ситуация на поле боя против Украины "зависла".

Также астроэксперт уверена, что позже украинцам откроется некая "страшная правда, которую от нас скрывали. "Будет какая-то правда, которую от нас скрывали. Это не сейчас… Это будет касаться и войны, и государственной измены, и финансов", — говорится в прогнозе Хомутовской.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экстрасенс Анна Ефремова озвучила прогноз для Украины касательно военных событий. По ее словам, с конца сентября 2022 года заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны.