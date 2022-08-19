"Сможем переломить ход войны в свою пользу": астролог обнадежила украинцев прогнозом на осень 2022

Эксперт отметила, что важно успеть воспользоваться удачным моментом, который нам предоставляют звезды и планеты.

Астролог Людмила Халанская составила для Украины прогноз на конец лета и начало осени 2022, в котором рассказала, что украинцев ждет достаточно благоприятный период, чтобы переломить ход войны с российскими оккупантами в свою сторону. Отметим, что о таком переломе ранее уже говорила и таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская.

Благодаря тому, что в августе начался аспект от Плутона до нашего Марса, у Украины начался благоприятный период в политическом и военном смысле, отмечает Халанская на своей странице в Facebook.

"Этот аспект уже помогал нам сдерживать агрессию врага в течение длительного времени в прошлом, 2020 и 2021 годах. И вот сейчас он в последний раз направляет свое влияние на гороскоп Украины. Очень хочется надеяться, что мы сможем в полной мере воспользоваться этим аспектом для контрнаступления. Ведь он как нельзя лучше подходит для этого" — добавила астролог.

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Также Халанская добавила, что действовать этот аспект будет до октября 2022 года, поэтому важно до этого времени сделать все, чтобы переломить ход войны в свою пользу. Помимо этого, астролог отмечает, что эта осень снизит градус напряжения в стране и будет более спокойной для украинцев по сравнению с первой половиной года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экстрасенс Анна Ефремова озвучила прогноз для Украины касательно военных событий. По ее словам, с конца сентября 2022 года заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны.