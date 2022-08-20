"Будут просто "разбивать" в пух и прах": известный астролог предрек переломный момент в войне в Украине

Вскоре ВСУ выгонят оккупантов с украинских территорий.

Известный украинский астролог Влад Росс, который ранее рассказал, когда будет уничтожен Крымский мост, считает, что уже этой осенью в Украине начнется массовый побег оккупантов с нашей территории. А все потому, что после 20 августа воинственный Марс (планета войны) перейдет из неподвижного Тельца в Близнецы, что будет украинцам только на руку.

На своем YouTube-канале астролог опубликовал новое видео, в котором и предрек, что с сегодняшнего дня для россии начинается ужасающая ситуация, и вполне вероятно, что по Крыму будет очень много прилетов. А это значит, что линия фронта начнет сдвигаться, и куда именно будет решать украинская сторона.

"В октябре-ноябре мы увидим, как ВСУ будут просто "разбивать" в пух и прах рф и оккупантов. Тогда же захватчики начнут бежать с наших территорий, в том числе из Херсона, Запорожья, Донецка, Луганска. Для них это будет ужасающая ситуация, которая начинается прямо сейчас", — добавил Росс.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экстрасенс Анна Ефремова озвучила прогноз для Украины касательно военных событий. По ее словам, с конца сентября 2022 года заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны.