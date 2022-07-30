"Акела промахнулся… Акела обоср*лся": известный астролог рассказал, когда будет уничтожена "гордость" путина

Эксперт отмечает, что все "символы победы" путина будут уничтожены.

После последних событий в Украине, вопрос о падении Крымского моста снова стал актуальным. Ранее об его уничтожении уже говорил известный экстрасенс Макс Гордеев, а теперь к его прогнозу присоединился и популярный астролог Влад Росс.

В комментарии Главреду, звездный эксперт отметил, что ждать осталось совсем недолго, и уже в августе 2022 года "гордость путина" будет подбита. Более того, в это же время состоится и освобождение оккупированного Херсона.

"Все символы победы владимира путина перестанут существовать. Акела промахнулся. Хотя даже не так… Акела обоср*лся. А потому Акелу можно скинуть" — отметил Росс.

Однако на этом положительные прогнозы не заканчиваются. Астролог добавил, что вполне возможно, что к концу года линия фронта передвинется на территорию россии. Однако просить об окончании войны, россияне будут просить еще с сентября, предлагая вернуться к границам до 24 февраля. Однако согласится ли на это Украина — это уже другой вопрос (заранее отметим, что не согласиться, пока не вернет весь Донбасс и Крым).

Ранее "Телеграф" писал, что астролог Наталья Власенко предупредила об опасностях, которые могут возникнуть в августе в Украине. По ее словам, можно ожидать переломного периода в войне.

Также "Телеграф" писал, что ведический астролог Игорь Нехаев высказался о возможном развитии военных событий в Украине. По его словам, наибольшее влияние на ход боевых действий оказывает "планета войны" Марс.