Известный астролог рассказал, когда начнется переломный момент в войне с рф

Эксперт отмечает, что с августа нас ждет переломный момент в войне.

Один из самых важных вопросов, ответ на который все украинцы сейчас хотят знать, — это "когда же закончится война?". Увы, но назвать конкретную дату никто не может, однако украинские астрологи, тарологи и экстрасенсы постоянно держать "руку на пульсе", рассказывая, что им удалось узнать у карт или звезд.

Известный астролог Влад Росс в комментарии изданию "УНИАН" рассказал, что совсем скоро, а именно с сентября, для российских оккупантов начнется "месиво" или "мясорубка". Украинские защитники готовы идти в наступление и отвоевывать все оккупированные территории.

"С сентября Вооруженные силы Украины начнут в хлам превращать российскую армию. Уже к осени мы сможем вернуть Херсон, начнем отвоевывать Луганскую и Донецкую области. Начнем отвоевывать и Запорожскую область", — отметил Росс.

Также астролог добавил, что уже к ноябрю парни из ВСУ погонят российских вояк к их административным границам.

Ранее "Телеграф" писал, что астрологи прогнозируют возможность освобождения крупных городов Украины, которые ранее захватили российские оккупанты. По словам Анны и Алексея Суханова, это может произойти уже в этом месяце.

Тогда как известный астролог Влад Росс прогнозирует контрнаступательную фазу в августе. По его словам, к концу текущего года российские захватчики начнут уходить с украинской территории.