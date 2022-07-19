Відомий астролог розповів, коли почнеться переломний момент у війні з рф

Експерт зазначає, що з серпня на нас чекає переломний момент у війні.

Одне з найважливіших питань, відповідь на яке всі українці зараз хочуть знати, — це "коли ж закінчиться війна?". На жаль, назвати конкретну дату ніхто не може, проте українські астрологи, тарологи та екстрасенси постійно триматимуть "руку на пульсі", розповідаючи, що їм вдалося дізнатися біля карт чи зірок.

Відомий астролог Влад Росс у коментарі виданню "УНІАН" розповів, що незабаром, а саме з вересня, для російських окупантів розпочнеться "місиво" або "м’ясорубка". Українські захисники готові йти у наступ і відвойовувати усі окуповані території.

"З вересня Збройні сили України почнуть на мотлох перетворювати російську армію. Вже до осені ми зможемо повернути Херсон, почнемо відвойовувати Луганську та Донецьку області. Почнемо відвойовувати і Запорізьку область", — зазначив Росс.

Також астролог додав, що вже до листопада хлопці з ЗСУ поженуть російських вояків до їхніх адміністративних кордонів.

Раніше "Телеграф" писав, що астрологи прогнозують можливість звільнення великих міст України, які раніше захопили російські окупанти. За словами Анни та Олексія Суханова, це може статися вже цього місяця.

Тоді як відомий астролог Влад Росс прогнозує контрнаступну фазу у серпні. За його словами, до кінця поточного року російські загарбники почнуть йти з української території.