Гороскоп на 22 августа: Близнецам стоит быть сдержаннее, а Дев ждут сюрпризы

Это время, когда ваша настойчивость и упорный труд окупятся.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вы преодолеете все препятствия на своем пути исключительной решимостью и силой своей воли. Сегодня ничто не помешает вашему прогрессу. Таким образом, вы можете спокойно планировать все свои сложные дела на сегодня. И вы обнаружите, что придете к успеху быстро и без хлопот.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день особенно благоприятен для проведения времени с семьей. Пообщайтесь с родителями или братом или сестрой или проведите время в тишине со своим супругом. Примите участие в веселой деятельности со своими детьми. Ваша карьера готова к взлету прямо сейчас. Обязательно используйте эту возможность в полной мере.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не удивляйтесь, если в ближайшие несколько дней вы станете немного раздражительнее. Лучше сдерживать свои порывы, особенно в отношении других людей, чтобы не испортить ни с кем отношения. Проведите сегодняшний день с долгими романтическими прогулками и совместным времяпрепровождением со своим любимым человеком.

Рак (22 июня — 22 июля)

Скорее всего, сегодня вы купите что-то, что вам не нужно, но вам по вкусу, и это может серьезно отразиться на ваших финансах. Контролируйте свои побуждения к тратам, и в итоге у вас будет довольно спокойный день. На месте вашей работы открываются новые возможности, и вы очень захотите ими воспользоваться. Кстати, Ракам в августе предстоит встречать нежданных гостей.

Лев (23 июля — 23 августа)

День создан для отдыха. Запишитесь на сеанс массажа или займитесь расслабляющими упражнениями. Вероятно, вы получите от кого-то хороший совет, связанный со здоровьем. Постарайтесь быть честным и открытым со своим партнером и просто наслаждайтесь тем, что у вас есть. Будьте осторожны со своими финансами.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня вашей способности мыслить логически будут мешать ваши собственные проблемы и неуверенность. Следовательно, это не лучший день для нового проекта. В течение дня не исключен сюрприз в виде интересного знакомства. Не позволяйте горькому опыту прошлого влиять на вас. Добавим, что в августе Дев ждут любовные приключения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День может быть довольно запутанным для вас противоречивыми мнениями и различными возможностями, возникающими со всех сторон. В личной жизни могут обостриться отношения с близкими или любимым человеком из-за личных убеждений. Вероятно, сегодня от вас потребуется принятие важных решений.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вероятно, в этот день о себе могут напомнить проблемы прошлых дней. Предстоит столкнуться с необходимостью решать бытовые и семейные вопросы одновременно. Попытки навязать другим свою точку зрения сегодня могут иметь неприятные последствия. Ваша интуиция сейчас на высоте в отношении любого решения в вашей жизни, но, возможно, вам придется пожертвовать некоторыми удобствами в пользу долгосрочных целей.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Настало время сделать перерыв в своем напряженном графике и спокойно взглянуть на свое окружение и свое состояние. Прежде чем инвестировать, посоветуйтесь со своими друзьями и коллегами по правильной схеме. Предложение может оказаться хорошим для вас.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Спокойное гармоничное настроение будет сопровождать все ваши мысли и действия сегодня. Никакая ссора не сможет вас потревожить. Сегодня вы почувствуете прилив сил. В этот период не следует лениться, что позволит значительно преуспеть по многим направлениям.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Ваш позитивный настрой поможет вам предпринимать позитивные действия в различных ситуациях. Однако в этот период важно остерегаться финансовых убытков и не совершать поспешных и необдуманных действий. Повышена вероятность ссор и размолвок во взаимоотношениях с близкими людьми. Отметим, что Водолей являются самым гениальным знаком Зодиака.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День будет несколько скучным на работе, но это работа по мелочам, которой нельзя пренебрегать. Будьте внимательны при заполнении документов и соблюдении всех официальных требований. В течение этого дня следует внимательно относиться к поступающей информации.