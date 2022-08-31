"До ноября еще может все поменяться": астролог назвала дату, когда Украина деоккупирует Херсон

Эксперт отмечает, что оккупанты будут пытаться вернуть свои позиции, но у них ничего не получится.

После новостей о начале активного контрнаступления ВСУ на Херсон, каждый украинец теперь только и ждет, когда будет объявлено об окончательной победе украинских бойцов полной деоккупации города от российских захватчиков. Однако согласно прогнозу астролога Натальи Власенко бои за Херсон могут затянуться.

На своей странице в Инстаграм Власенко рассказала, что первые изменения по деоккупации города уже заметны, и они будут продолжаться весь сентябрь, однако с середины этого месяца ситуация может немного затянуться. А с конца первого осеннего месяца россияне будут пытаться вернуться на свои старые позиции.

"Пока до нового года полного возврата я не наблюдаю. Но тут до ноября решающие движения, еще все может поменяться. Мне больше кажеться, что это может быть в районе марта-апреля 2023 года. Но помним, что до ноября ещё может все поменяться!" — добавила астролог.

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Также "Телеграф" сообщал, что экстрасенс Анна Ефремова озвучила прогноз для Украины касательно военных событий. По ее словам, с конца сентября 2022 года заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны.