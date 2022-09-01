"Неожиданные события, который позитивно повлияют на исход войны": астрологи обнадежили прогнозом для Украины

Астрологи обнадежили прогнозом для Украины, который кардинально отличается от ситуации с натальной карты агрессора

Над вопросом о том, когда вероятно окончание российско-украинской войны, задумываются и астрологи. Так, в прогнозе ведических астрологов Алексея и Анны Сухановых говорится, что сентябре в рф может ухудшиться социально-политическая и экономическая обстановка, а Украина продолжит держать военную инициативу в своих руках и имеет все шансы укрепить позиции на фронте.

Астропрогноз для Украины на сентябрь 2022 года Сухановы опубликовали в Instagram. В нем отмечается, что первый месяц осени не принесет астрологических транзитов, способных кардинально повлиять на ситуацию. Вместе с тем, в сентябре грядут важные изменения внутри натальных карт и Украины, и страны-агрессора.

В рф, по словам астрологов, начинается неблагоприятный период из-за активности планеты Марс. Сухановы пишут, что ситуация у россиян будет двигаться лишь вниз, без каких-либо улучшений. Тогда как у Украины, говорится в прогнозе, наоборот астрологическая обстановка выглядит благоприятнее.

"До 24 сентября мы будем проживать в целом неплохой период по годовой карте. После 24 сентября у нас меняется период по годовой карте на напряженный, но при этом он может привнести неожиданные события, которые могут позитивно повлиять на исход военных действий", — заявили Сухановы.

Также астрологи добавили, что военная инициатива будет оставаться в руках Украины.

"Верим, что новая годовая карта, которую получила Украина 24 августа, позволит не просто иметь военную инициативу на поле боя, но и даст возможность для освобождения всей нашей территории", — подчеркнули в астропрогнозе.

Ранее "Телеграф" писал, что астролог назвала дату, когда Украина деоккупирует Херсон. По ее словам, до ноября еще может все поменяться.