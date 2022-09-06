Гороскоп на 6 сентября: Весам нельзя поддаваться искушениям, а Козерогам нужно беречь репутацию

Сегодня нельзя критиковать близких людей и ждать у моря погоды

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 сентября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот вторник Овнам улыбнется удача в любовной сфере. Ночные светила помогут людям этого знака Зодиака быстрее найти вторую половинку. Семейным представителям знака звезды подскажут верный путь к гармонии. День подходит для покупок и развлечений. Кстати, Овны считаются лучшими руководителями среди других знаков Зодиака.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ночные светила разрешают сегодня Тельцам провести день в своем ритме. Однако астрологи не рекомендуют в этот вторник злоупотреблять вредными привычками. Есть большая вероятность, что 6 сентября людям этого знака Зодиака поступит полезная информация касательно улучшения материального положения.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня отличный день у Близнецов для домашних дел, уборки и наведения порядка. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака стараться не выезжать далеко из города. Особенно, подчеркивают эксперты, Близнецам нужно быть осторожнее за рулем.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня многим Ракам удастся повысить свое благосостояние, найти новый источник дохода, обрести вдохновение. Астрологи отмечают, чтобы мотивация в этот вторник не пропала, необходимо сегодня больше работать и меньше лениться. Вечером полезен шопинг.

Лев (23 июля — 23 августа)

Первая половина дня у Львов будет непростым и вялым, но ближе к обеду ночные светила активизируют скрытые резервы энергии людей данного знака Зодиака. Астрологи не советуют ждать у моря погоды, если Львы сегодня хотят добиться реализации задуманного. Отметим, что Львам в сентябре можно смело начинать новые проекты.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Астрологи советуют сегодня Девам не бояться меняться изнутри. В этот вторник будет очень полезно поменять свое отношение к миру и ко всему происходящему вокруг. Звезды и планеты направят людей этого знака Зодиака по верному пути, подарят удачу в финансовой сфере.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ночные светила в этот вторник находятся в полной гармонии. Это означает, что контактировать с окружающими сегодня будет гораздо проще. Астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака искать вторую половинку, ходить на собеседования. Главное — не поддаваться искушениям.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот вторник людям этого знака Зодиака лучше приостановить погоню за успехом и уделить больше внимания близким. Астрологи предупреждают, что сегодня недостаток моральной поддержки может привести к серьезной депрессии. Придаст сил новым свершениям концентрация на более важных задачах.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Этот вторник у Стрельцов обязан пройти под эгидой спокойной энергии ночных светил. В отношении с людьми не будет лишним умение сопереживать, отмечают астрологи. Сегодня окружающие должны почувствуют моральную поддержку Стрельцов. Хороший день для шопинга и обучения. Кстати, из женщин-Стрельцов выходят очень хорошие свекрови.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи советуют сегодня Козерогам беречь свою репутацию. Запрещено в этот вторник обманом и хитростью добиваться своих целей. Сегодня людям этого знака Зодиака лучше давать только те обещания, которые они способны выполнить в будущем. Забудьте о критике к любимому человеку.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот вторник ночные светила будут очень благоприятно воздействовать на биополе Водолеев. Звезды и планеты, как отмечают астрологи, помогут повысить удачу во всех сферах жизни людей этого знака Зодиака. Не стоит сегодня искать скрытый смысл в происходящем — его просто нет.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам нужно сегодня стараться быть учтивыми с окружающими. Астрологи не рекомендуют людям этого знака Зодиака грубить старшим поколениям. Лучше осторожно продвигать свои идеи на работе. Во второй половине дня Рыбам желательно сменить обстановку, обновить гардероб.