Такой активности на фронте еще не было: астролог назвала период, который повлияет на ход войны в Украине

По словам астролога, решающим для всей истории российско-украинской войны может стать ноябрь

Вопрос о том, когда может закончиться война в Украине, волнует всех, в том числе астрологов. То и дело они озвучивают астропрогнозы касательно обстановки на фронте и вообще в стране. По мнению астрологов, конкретную дату окончания боев назвать не способен никто, но положение небесных тел может указать на определенные моменты.

Астролог Анастасия Макарова спрогнозировала, что наиболее напряженный этап российско-украинской войны ожидается осенью 2022 года в период с октябрь по ноябрь. Об этом говорится в ее прогнозе для "КП в Украине".

Так, астролог заявила, что очень напряженное время ожидается с 9 октября. По ее словам, могут реализоваться кардинальные решения для Украины и даже произойти важные смены руководства.

"Начиная с 17 октября, думаю, большая активность на фронте – такой активности еще не было с 24 февраля", — подчеркнула Макарова.

Также она отметила еще одно важное космическое событие — солнечное затмение 25 октября. В этот момент, говорится в прогнозе, может быть попытка к заключению договоренностей и как по инициативе агрессора, и как со стороны Запада.

А вот самые напряженные месяца осени, считает Макарова, октябрь и ноябрь.

"В этот период стороны должны прийти к какому-то соглашению — отвод российских войск с части территории или другой компромисс. Но это еще не конец противостояния. Прилеты по центру Украины еще будут, но захвата Киева я не видела и не вижу", — добавила астролог.

В начале ноября, где-то с 8 числа, астролог прогнозирует обнадеживающие события для украинцев: "реально возможен перевес Украины как в военных, так и в политических вопросах".

По ее словам, решающий бой возможен именно в эти месяцы, а в ноябре даже есть вероятность принятия решения, которое повлияет на всю историю этой войны.

"Как раз к этому времени вполне возможен возврат многих территорий в границах до 24.02. Вопрос по Донбассу, как и вопрос по Крыму, – будет решаться позже", — подытожила Макарова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экстрасенс Людмила Хомутовская также говорит о важных битвах этой осенью. А еще она рассказала, может ли военный конфликт в дальнейшем быть заморожен.