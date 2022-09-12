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Гороскоп на 12 сентября: у Весов хороший день для флирта, а Водолеям стоит пойти на шопинг

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 12 сентября 2022 года
Гороскоп на 12 сентября 2022 года

Неблагоприятный день для сплетников и фокусирования на негативе

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 сентября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнам необходимо творить добро. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака стараться делать приятные вещи близким и друзьям. Также Овнам стоит постараться ступить на путь позитива и искренности. Вечером сделайте подарок своей второй половинке. Кстати, Овны считаются лучшими руководителями среди других знаков Зодиака.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот понедельник ночные светила хотят, чтобы Тельцы были отзывчивыми и добрыми к окружающим. Астрологи не рекомендуют давать пустых обещаний и добиваться своего обманом или другими манипуляциями. Во второй половине дня людям этого знака Зодиака полезно будет закончить незавершенные дела.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Неуемное стремление к успеху Близнецов сегодня может привести к потере доверия со стороны начальства и коллег. В этот понедельник людям данного знака Зодиака нельзя обманывать и хитрить. Астрологи отмечают, что рутинные дела лучше решать в первую очередь, а самое важное оставлять на потом.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ночные светила сделают Раков в этот понедельник более продуктивными, внимательными и удачливыми. Астрологи отмечают, что людям этого знака Зодиака пришла пора показать всем, на что они способны. Не рекомендуется сегодня упускать возможности проявить себя. Добавим, что в сентябре Раки получат хороший доход.

Лев (23 июля — 23 августа)

Этот понедельник несет Львам ровную, спокойную, нейтральную энергетику. Люди этого знака Зодиака смогут сегодня самостоятельно поставить себе задачи и свободно выбрать инструменты, которыми они будут их выполнять. Астрологи не рекомендуют сегодня рассчитывать на подсказки или чужую помощь.

Дева (24 августа — 23 сентября)

События этого понедельника принесут Девам духовный подъем, пробудят к внутренним переменам. Сегодня астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака сделать выводы и принять решения, которые помогут изменить жизнь к лучшему. Вечером не лишним будет проанализировать прошлые ошибки.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Этот понедельник идеально подходит для общения, флирта, знакомств. Сегодня Весам пришло время взять инициативу в свои руки. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака избегать серьезных разговоров о наболевшем. Вечером есть риск возникновения ссоры с родней.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

У астрологов есть хорошие новости для одиноких Скорпионов: в этот понедельник есть большой шанс встретить свою любовь. Семейным представителям знака Зодиака ночные светила рекомендуют добавить в отношения чуть больше романтики. Сердце сегодня — мудрее головы.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня ночные светила указывают на низкий тонус Стрельцов. В этот понедельник на ровном месте людям этого знака Зодиака можно испытать усталость и желание запереться в четырех стенах. Астрологи отмечают, что вечером Стрельцам придется заняться рутиной. Кстати, из женщин-Стрельцов выходят очень хорошие свекрови.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Самый главный враг успеха Козерогов — равнодушие. В этот понедельник астрологи не советуют людям этого знака Зодиака обходить стороной то, что важно. Козерогам сегодня не стоит обращать внимание на слухи и сплетни. Сплетников и интриганов звезды и планеты будут наказывать.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот понедельник у Водолеев возможны конфронтации в любви и на работе, в бизнесе. Астрологи отмечают, что сегодня любые дела пойдут в гору, если не фокусировать внимание на негативе. Во второй половине дня людям этого знака Зодиака следует заняться починкой старых вещей, покупками.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Командировки в этот понедельник обещают быть крайне полезными для Рыб. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака сегодня соблюдать правила дорожного движения, проверять маршруты и не забывать дома документы. Во второй половине дня полезно избавиться от хлама.

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