Гороскоп на 12 вересня: у Терезів хороший день для флірту, а Водоліям варто піти на шопінг

Несприятливий день для пліткарів та фокусування на негативі

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овнам потрібно творити добро. Астрологи радять людям цього знаку Зодіаку намагатися робити приємні речі близьким та друзям. Також Овнам варто постаратися ступити на шлях позитиву та щирості. Увечері зробіть подарунок своїй другій половинці. До речі, Овни вважаються найкращими керівниками серед інших знаків Зодіаку.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цього понеділка нічні світила хочуть, щоб Тельці були чуйними та добрими до навколишніх. Астрологи не рекомендують давати порожніх обіцянок та добиватися свого обманом чи іншими маніпуляціями. У другій половині дня людям цього знака Зодіаку корисно закінчити незавершені справи.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Невгамовне прагнення успіху Близнюків сьогодні може призвести до втрати довіри з боку начальства та колег. Цього понеділка людям даного знаку Зодіаку не можна обманювати та хитрувати. Астрологи відзначають, що рутинні справи краще вирішувати насамперед, а найважливіше залишати на потім.

Рак (22 червня — 22 липня)

Нічні світила зроблять Раків цього понеділка більш продуктивними, уважними та удачливими. Астрологи відзначають, що людям цього знака Зодіаку настав час показати всім, на що вони здатні. Не рекомендується сьогодні упускати можливості проявити себе. Додамо, що у вересні Раки отримають хороший дохід.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цей понеділок несе Левам рівну, спокійну, нейтральну енергетику. Люди цього знака Зодіаку зможуть сьогодні самостійно поставити собі завдання та вільно вибрати інструменти, якими вони їх виконуватимуть. Астрологи не рекомендують сьогодні розраховувати на підказки чи чужу допомогу.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Події цього понеділка принесуть Дівам духовне піднесення, пробудять до внутрішніх змін. Сьогодні астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку зробити висновки та ухвалити рішення, які допоможуть змінити життя на краще. Увечері не зайвим буде проаналізувати попередні помилки.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цей понеділок ідеально підходить для спілкування, флірту, знайомств. Сьогодні Терезам настав час взяти ініціативу до своїх рук. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку уникати серйозних розмов про наболіле. Увечері є ризик виникнення сварки з ріднею.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Астрологи мають гарні новини для самотніх Скорпіонів: цього понеділка є великий шанс зустріти своє кохання. Сімейним представникам знака Зодіаку нічні світила рекомендують додати у стосунки трохи більше романтики. Серце сьогодні — мудріше за голову.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні нічні світила вказують на низький тонус Стрільців. Цього понеділка на рівному місці людям цього знаку Зодіаку можна відчути втому і бажання замкнутися в чотирьох стінах. Астрологи зазначають, що ввечері Стрільцям доведеться зайнятися рутиною. До речі, з жінок-Стрільців виходять дуже хороші свекрухи.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Найголовніший ворог успіху Козорогів – байдужість. Цього понеділка астрологи не радять людям цього знака Зодіаку оминати те, що важливо. Козорогам сьогодні не варто звертати увагу на чутки та плітки. Пліткарів та інтриганів зірки та планети каратимуть.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цього понеділка у Водоліїв можливі конфронтації у коханні та на роботі, у бізнесі. Астрологи зазначають, що сьогодні будь-які справи підуть у гору, якщо не фокусувати увагу на негативі. У другій половині дня людям цього знака Зодіаку слід зайнятися лагодженням старих речей, покупками.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Відрядження цього понеділка обіцяють бути вкрай корисними для Риб. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку сьогодні дотримуватись правил дорожнього руху, перевіряти маршрути та не забувати вдома документів. У другій половині дня корисно позбутися мотлоху.