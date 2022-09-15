"Возможна попытка нового наступления": астролог рассказал, что ждет Украину в ближайшем будущем

Точной даты астролог не назвал, однако приблизительный период обозначил.

С конца февраля, с дня, когда российская армия вторглась на украинские территории, каждый украинцев ждет и мечтает о скорой победе, и надеется, что это очень скоро случится. Также думают и различные астрологи, тарологи и экстрасенсы, которые практически каждый день регулярно озвучивают свои прогнозы.

Астролог Борис Капуста также верит в победу Украины, и подтверждает это своим прогнозом. Однако победа будет не такой скорой, как хотелось бы, и может затянуться еще на два года в виде вялотекущего конфликта.

"Контрнаступление может длиться до конца октября 2023 года, а затем возможна попытка нового наступления вражеских войск. Причем речь идет не только о востоке и юге страны, но также и о столице Украины" — рассказал Капуста.

Также астролог отметил, что с января 2023 года украинцы начнут выбираться из кризисной ямы, и также к этому времени обострения на фронте будут происходить все реже.

Как сообщалось ранее, экстрасенс Людмила Хомутовская отрицает вероятность замораживания военных событий на территории Украины. Согласно ее прогнозу, в состав Украины вернется и Донбасс, и Херсон, и Крымский полуостров.