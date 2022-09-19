Всегда говорят только правду: названы 3 самых честных знака Зодиака

Овны, Львы и Стрельцы не будут врать, даже если кого-то ошарашат своей прямолинейностью

Некоторые знаки Зодиака считаются главными изменщиками, они бесконечно могут врать своим партнерам. Другие же представители зодиакального круга не способны на ложь, даже если она во благо. Их прямота может сбивать с ног, но зато будьте уверены – перед вам кристально честный человек.

По словам астрологов, к числу самых честных знаков зодиака относятся персонажи огненной стихии. Как пишет bustle, именно Овны, Львы и Стрельцы обычно говорят, не задумываясь о том, как их слова могут повлиять на других.

Овен

Этот ориентированный на действия, более агрессивный знак не будет сдерживать свой язык и уклоняться от конфронтации. Овны склонны быть более прямыми и честными в своих чувствах, иногда до дискомфорта окружающих. Когда дело доходит до любви, для Овна важно найти партнера, который не боится правды и честен сам по себе. Овен также может извлечь пользу, научившись делать паузу перед тем, как сказать что-то, что может в конечном итоге задеть чьи-то чувства. Гороскоп для Овна на сегодня читайте на сайте.

Лев

У Львов есть склонность к драматизму, поэтому они всегда скажут вам об этом прямо. Это те самые люди, которые прямо заявят, есть ли у вас помада на зубах. Они также будут первыми, кто расскажет вам о своих чувствах. Львы в конечном итоге хотят, чтобы их считали образцами для подражания или лидерами. Таким людям нужно, чтобы другие им доверяли, поэтому честность становится необходимостью. Лидеры, высокопоставленные лица и звезды, многие из которых Львы, часто находятся под пристальным вниманием общественности, что делает честность или ее отсутствие заметным аспектом. Каким будет этот день для Львов, узнайте в их гороскопе на сегодня.

Стрелец

Если вам нужно, чтобы кто-то рассказал вам холодную суровую правду, обратитесь к Стрельцу. Этот знак резок и склонен думать вслух. Стрелец безгранично мчится куда-то вдаль в погоне за правдой. Поиск истины и открытость становятся сильными чертами их характера, первое – это еще и важная часть их жизненной цели. Что подготовили звезды Стрельцам сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

Ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака поссорятся с близкими в конце сентября. Конфликтов избежать не удастся, заявили астрологи.