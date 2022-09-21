Фортуна будет на их стороне: три знака Зодиака, которым осеннее равноденствие принесет колоссальный успех

Эти знаки Зодиака получили шанс изменить свою жизнь с 23 сентября.

Осеннее равноденствие — это уникальное явление природы, когда длительность светового дня и ночи уравнивается, а после ночь будет становиться все длиннее, а день все короче. Это день считается очень энергетически сильным.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым в этот период повезет больше всех остальных. Счастливчиками стали люди, рожденные под созвездиями Овнов, Тельцов и Водолеев.

Овен

23 сентября Овны окончательно убедятся в том, что фортуна на их стороне. Осеннее равноденствие принесет представителям этого созвездия важные проекты, которые увеличат их доходы, теплые встречи, а также удачу в любви. В общем all inclusive. Гороскоп Овна на сегодня читайте на нашем сайте.

Телец

В день осеннего равноденствия Тельцы почувствую огромный прилив сил, от чего они будут чувствовать себя мега продуктивными во всем. Особенно это касается вопросов карьеры и финансов. Поэтому не стоит тратить этот день впустую. Лучше потратить этот день на определение потенциальных возможностей и перспектив. Гороскоп Тельца на день – на нашем сайте.

Водолей

Водолеи уже засиделись на одном месте — пора расширять горизонты, и день осеннего равноденствия предоставит этому знаку все возможности для этого. Новые возможности, планы, контакты — все вокруг будет динамично и интересно. Не бойтесь и с головой окунайтесь в эту атмосферу, у вас все получится. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Водолея на сегодня.

Как писал "Телеграф" ранее, астроэксперт рассказала, какое значение для Украины имеет день осеннего равноденствия. В пятницу, 23 сентября, Меркурий соединится с Солнцем. По словам астролога, эти события символически покажут, какие тенденции возобладают в последние месяцы года.