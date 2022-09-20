Названы знаки Зодиака, которые больше всего пострадают от сентябрьского новолуния

Овен, Рак, Весы и Козерог могут столкнутся с трудностями

В этом месяце 26 сентября наступит новолуние – символ начинаний и всего нового в астрологии. По мнению астрологов, это важное небесное событие так или иначе повлияет на все знаки Зодиака, но больше всего под ударом окажутся четверо из них.

Как пишет bustle, интенсивный коктейль из новолуния и ретроградного Меркурия больше всего скажется на жизни таких представителей зодиакального круга – Овен, Рак, Весы и Козерог. О том, что их ждет в это время, узнайте в астропрогнозах ниже.

Овен

Будьте осторожны с предположениями и необдуманными решениями перед тем, как начать что-то новое в это новолуние. Вы можете почувствовать себя особенно уязвимыми рядом с самыми близкими вам людьми, комфорта в этот период звезды не сулят. Новолуние побудит Овнов сделать паузу и посмотреть на вещи с другой точки зрения, а не идти вперед, как обычно. Гороскоп для Овна на сегодня читайте на сайте.

Рак

Вы можете чувствовать себя взволнованным, когда наступит новолуние. Эта космическая трансформация может перевернуть с ног на голову то, что вы всегда знали. Но оставайтесь открытыми для новых перспектив, которые появляются на вашем пути. Раки будут подвергать сомнению свои устои в это лунное время, возможно, из-за трудностей дома. Сейчас все может показаться нестабильным, но это момент, чтобы проявить то, о чем мечтаете. Каким будет этот день для Рака, расскажет их гороскоп на сегодня.

Весы

Приготовьтесь к турбулентности. С новолунием и ретроградным Меркурием вы столкнетесь с серьезными потрясениями. Возможно, вам стоит обратить внимание на то, как ваши отношения влияют на вашу самооценку. Весам может показаться, что они делаете один шаг вперед и два назад в партнерских отношениях, но семена, посаженные сейчас, в конечном итоге прорастут. Не бойтесь провести работу над ошибками и выявить ваши потребности на любовном фронте. Что подготовили звезды Весам сегодня, узнайте в ежедневном гороскопе.

Козерог

Новолуние раскрывает новые идеи, истины и коллег. Это могут быть новые интересы, карьерные пути или партнерские отношения, которые могут способствовать вашему успеху. Но вам придется открыть для себя эти возможности, чтобы воспользоваться всеми преимуществами. Козероги будут усердно работать. Есть возможность сбалансировать рабочие отношения не только стратегией, но и любовью. Чего ожидать Козерогу сегодня, рассказывает гороскоп на день.

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