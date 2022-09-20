Названо знаки Зодіаку, які найбільше постраждають від вересневого молодика

Овен, Рак, Терези та Козеріг можуть зіткнутися з труднощами

Цього місяця 26 вересня настане молодик — символ починань і всього нового в астрології. На думку астрологів, ця важлива небесна подія так чи інакше вплине на всі знаки Зодіаку, але найбільше під ударом опиняться четверо з них.

Як пише bustle, інтенсивний коктейль з молодика та ретроградного Меркурія найбільше позначиться на житті таких представників зодіакального кола – Овен, Рак, Терези та Козеріг. Про те, що на них чекає в цей час, дізнайтеся в астропрогнозах нижче.

Овен

Будьте обережні з припущеннями і необдуманими рішеннями перед тим, як почати щось нове в цей місяць. Ви можете відчути себе особливо вразливими поряд із найближчими вам людьми, комфорту в цей період зірки не обіцяють. Молодий місяць спонукає Овнів зробити паузу і подивитися на речі з іншого погляду, а не йти вперед, як завжди. Гороскоп для Овна на сьогодні читайте на сайті.

Рак

Ви можете почуватися схвильованим, коли настане молодик. Ця космічна трансформація може перевернути з ніг на голову те, що ви знали. Але залишайтеся відкритими для нових перспектив, які з’являються на вашому шляху. Раки будуть ставити під сумнів свої підвалини в цей місячний час, можливо, через труднощі вдома. Зараз все може здатися нестабільним, але це момент, щоб виявити те, про що мрієте. Яким буде цей день для Раку, розповість їхній гороскоп на сьогодні.

Терези

Приготуйтеся до турбулентності. З молодиком і ретроградним Меркурієм ви зіткнетеся з серйозними потрясіннями. Можливо, варто звернути увагу на те, як ваші відносини впливають на вашу самооцінку. Терезам може здатися, що вони робите один крок вперед і два назад у партнерських відносинах, але насіння, посаджене зараз, зрештою проросте. Не бійтеся провести роботу над помилками та виявити ваші потреби на любовному фронті. Що підготували зірки Терезам сьогодні, дізнайтесь у щоденному гороскопі.

Козеріг

Молодий місяць розкриває нові ідеї, істини та колег. Це можуть бути нові інтереси, кар’єрні шляхи чи партнерські відносини, які можуть сприяти вашому успіху. Але вам доведеться відкрити ці можливості, щоб скористатися всіма перевагами. Козероги старанно працюватимуть. Є можливість збалансувати робочі відносини не лише стратегією, а й коханням. Чого чекати Козерогам сьогодні, розповідає гороскоп на день.

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