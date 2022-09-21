Фортуна буде на їхньому боці: три знаки Зодіаку, яким осіннє рівнодення принесе колосальний успіх

Ці знаки Зодіаку отримали шанс змінити своє життя із 23 вересня.

Осіннє рівнодення — це унікальне явище природи, коли тривалість світлового дня і ночі зрівнюється, а після ніч стає дедалі довшим, а день все коротшим. Цей день вважається дуже енергетично сильним.

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким у цей період пощастить найбільше. Щасливчиками стали люди, народжені під сузір’ями Овнів, Тельців та Водоліїв.

Овен

23 вересня Овни остаточно переконаються, що фортуна на їхньому боці. Осіннє рівнодення принесе представникам цього сузір’я важливі проєкти, які збільшать їхні доходи, теплі зустрічі, а також успіх у коханні. Загалом all inclusive. Гороскоп Овна сьогодні читайте на нашому сайті.

Телець

У день осіннього рівнодення Тільці відчую величезний приплив сил, від чого вони почуватимуться мега продуктивними у всьому. Особливо це стосується питань кар’єри та фінансів. Тож не варто витрачати цей день марно. Краще витратити цей день на визначення потенційних можливостей та перспектив. Гороскоп Тельця на день – на нашому сайті.

Водолій

Водолії вже засиділися на одному місці — настав час розширювати горизонти, і день осіннього рівнодення надасть цьому знаку всі можливості для цього. Нові можливості, плани, контакти — все довкола буде динамічно та цікаво. Не бійтеся і з головою поринайте в цю атмосферу, у вас все вийде. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Водолія на сьогодні.

Як писав "Телеграф" раніше, астроексперт розповіла, яке значення для України має день осіннього рівнодення. У п’ятницю, 23 вересня, Меркурій з’єднається із Сонцем. За словами астролога, ці події символічно покажуть, які тенденції візьмуть гору в останні місяці року.