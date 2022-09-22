Гороскоп на 22 сентября: Близнецам стоит быть более внимательными, а Весов ожидает успех в амурных делах

День идеально подходит для начала нового делового предприятия.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 сентября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вы встретитесь с кем-то из своего прошлого, с которым у вас были близкие отношения. Эта встреча может стать новым началом, либо изменив динамику ваших нынешних отношений, либо обновив старые. Обратите внимание на свои чувства вместо того, чтобы скрывать их, и вы будете наслаждаться лучшим днем.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День будет удачный для многих дел. Сегодня предстоит много и упорно трудиться. Свободное время проведите в привычной вам обстановке, восстанавливайте силы и занимайтесь тем, что вам больше по душе. Будет легко диагностировать и вылечить свой недуг, что долгое время было совершенно недостижимой целью.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня у вас могут возникнуть проблемы с транспортом. Если вы собираетесь на важную работу, дважды проверьте альтернативный вид транспорта и держите наготове запасной план. Избегайте сегодня нездоровой пищи, хотя искушения будут встречаться на вашем пути. К работе подходите ответственно, а важные решения принимайте осмотрительно.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня отличный день для приключений. Госпожа удача улыбается вам, и что бы вы ни делали, вы просто не можете сделать это неправильно. Если вы хотите инвестировать, сейчас самое подходящее время для этого. Ожидайте встретить настоящую любовь всей своей жизни за углом. Однако будьте осторожны со своим здоровьем, вы подвержены вечным приступам кашля и насморка.

Лев (23 июля — 23 августа)

Это очень хорошее время для реализации планов и обещаний, которые вы дали себе. Новые начинания, скорее всего, начнутся очень быстро. Однако время также благоприятно для отдыха и веселья с друзьями. Поэтому не забудьте запланировать общественные мероприятия на вечер. А вы знали, что Львы флиртуют лучше всех?

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня в делах проявите творческий подход. В это время не следует действовать эмоционально, особенно при принятии важных решений. Постарайтесь максимально ответственно подойти к решению любых вопросов, поставленных перед вами задач. В ваших романтических отношениях возникнут осложнения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вы можете застрять между интересами вашей семьи и вашими профессиональными интересами. Сделайте выбор в пользу благополучия своей семьи и отложите на время другие дела. В амурных делах вас ожидает успех. Скорее всего, вы встретите кого-то интересного, но желательно действовать осторожно.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Когда дело доходит до принятия решения, вы можете оказаться между сердцем и разумом. Прислушивайтесь к своим инстинктам, и вы в конечном итоге примете правильные решения. На любовном фронте перемен не предвидится, но не ищите повода для новых ссор.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня следите за текущей обстановкой, беритесь за те дела, которые вы сможете выполнить, не прибегая к помощи со стороны. Поступающую вам информацию анализируйте и дозируйте, прежде чем делать определенные выводы. Старайтесь раздавать обещания, если вы не уверены в своих силах. Кстати, женщин-Стрельцов незаслуженно называют старыми девами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня у вас могут быть неожиданные огромные расходы. Если вы не будете осторожны, вы можете вскоре расстаться со своими деньгами. Важные деловые встречи пройдут в позитивном русле. Даже если какая-то ситуация кажется рискованной, вы сможете привести других к своей точке зрения и сделать все по-своему.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День идеально подходит для того, чтобы сосредоточиться на деталях своей работы или на кропотливых задачах, которых вы, возможно, избегали в последнее время. Вы можете сопротивляться этим скучным рутинным задачам, но если вы сядете за них один раз, они уйдут очень быстро. Кстати, Водолеи считаются самыми ответственными.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня вы чувствуете себя активным и свободным от стресса. Вы можете взять на себя ответственность за свое окружение, и люди вокруг вас могут попасть под влияние вашего позитива и энтузиазма. Необходимо учитывать свое сердце и эмоции, прежде чем принимать какие-либо решения сегодня.