Гороскоп на 22 вересня: Близнюкам варто бути уважнішими, а Терезів очікує успіх в амурних справах

День ідеально підходить для започаткування нового ділового підприємства.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ви зустрінетеся з кимось зі свого минулого, з яким у вас були близькі стосунки. Ця зустріч може стати новим початком або змінивши динаміку ваших нинішніх відносин або оновивши старі. Зверніть увагу на свої почуття замість того, щоб приховувати їх, і ви будете насолоджуватися найкращим днем.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День буде вдалим для багатьох справ. Сьогодні доведеться багато і наполегливо працювати. Вільний час проведіть у звичній для вас обстановці, відновлюйте сили і займайтеся тим, що вам більше до вподоби. Легко діагностувати і вилікувати свою недугу, що довгий час було абсолютно недосяжною метою.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні у вас можуть виникнути проблеми із транспортом. Якщо ви збираєтеся на важливу роботу, двічі перевірте альтернативний вид транспорту та тримайте напоготові запасний план. Уникайте сьогодні нездорової їжі, хоча спокуси зустрічатимуться на вашому шляху. До роботи підходить відповідально, а важливі рішення приймайте обачно.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні чудовий день для пригод. Пані успіх усміхається вам, і що б ви не робили, ви просто не можете зробити це неправильно. Якщо ви хочете інвестувати, зараз найкращий час для цього. Чекайте зустріти справжнє кохання всього свого життя за рогом. Однак будьте обережні зі своїм здоров’ям, ви схильні до вічних нападів кашлю і нежиті.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Це дуже гарний час для реалізації планів та обіцянок, які ви дали собі. Нові починання, швидше за все, розпочнуться дуже швидко. Однак час також сприятливий для відпочинку та веселощів з друзями. Тож не забудьте запланувати громадські заходи на вечір. А ви знали, що Леви фліртують краще за всіх ?

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні у справах виявите творчий підхід. У цей час не слід діяти емоційно, особливо при ухваленні важливих рішень. Намагайтеся максимально відповідально підійти до розв'язання будь-яких питань, поставлених перед вами завдань. У романтичних стосунках виникнуть ускладнення.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Ви можете застрягти між інтересами вашої родини та вашими професійними інтересами. Зробіть вибір на користь добробуту своєї сім’ї та відкладіть на якийсь час інші справи. В амурних справах на вас чекає успіх. Найімовірніше, ви зустрінете когось цікавого, але бажано діяти обережно.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Коли справа доходить до ухвалення рішення, ви можете опинитися між серцем і розумом. Прислухайтеся до своїх інстинктів, і ви зрештою приймете правильні рішення. На любовному фронті змін не передбачається, але не шукайте приводу для нових сварок.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні слідкуйте за поточною обстановкою, беріться за ті справи, які ви зможете виконати, не вдаючись по допомогу з боку. Інформацію, що надходить вам, аналізуйте і дозуйте, перш ніж робити певні висновки. Намагайтеся роздавати обіцянки, якщо ви не впевнені у своїх силах. До речі, жінок-Стрільців незаслужено називають старими дівами.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні у вас можуть бути несподівані великі витрати. Якщо ви не будете обережні, ви незабаром можете розлучитися зі своїми грошима. Важливі ділові зустрічі відбудуться у позитивному руслі. Навіть якщо якась ситуація здається ризикованою, ви зможете привести інших до своєї точки зору та зробити все по-своєму.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День ідеально підходить для того, щоб зосередитись на деталях своєї роботи або на кропітких завданнях, яких ви, можливо, уникали останнім часом. Ви можете чинити опір цим нудним рутинним завданням, але якщо ви сядете за них один раз, вони підуть дуже швидко. До речі, Водолії вважаються найвідповідальнішими.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні ви почуваєтеся активним та вільним від стресу. Ви можете взяти на себе відповідальність за своє оточення, і люди довкола вас можуть потрапити під вплив вашого позитиву та ентузіазму. Необхідно враховувати своє серце та емоції, перш ніж приймати будь-які рішення сьогодні.