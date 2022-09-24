Самые рискованные знаки Зодиака: кто эти безумцы

Этим людям все нипочем, и они не боятся рисковать.

Есть знаки Зодиака, которые, как магнитом, притягивают к себе проблемы. Этих людей сложно назвать везунчиками, потому что неприятности ходят за ними по пятам.

Но есть и те, кто сам ищет приключения на свою неуемную голову и просто жить не могут без риска и опасностей. "Телеграф" расскажет вам, какие знаки Зодиака не ведают страха, а адреналин им необходим как воздух.

Близнецы

Люди этого знака грешат непоследовательностью своих решений, а потому готовы пойти на неоправданный рискованный вариант, чтобы получить то, чего они хотят. Например, если Близнецы совершенно недовольны нынешней жизненной ситуацией, они способны запросто бросить все и решиться на неожиданный дальний переезд. Как сложится сегодняшний день у Близнецов, узнайте из его гороскопа.

Лев

Лев – прирожденный лидер, а потому не боится брать на себя ответственность и двигаться неизведанными дорогами. Если никто другой не захочет рисковать, этот знак будет первым. Он поднимется и сделает нечто непредвиденное. А в плане собственного досуга Лев наверняка выберет адреналин, поскольку он любит острые ощущения. Гороскоп Льва на день читайте на нашем сайте.

Скорпион

Этот знак Зодиака изобретательный и смелый. Скорпион отвергает шаблоны и стандарты, ему по душе пробовать новые вещи, и он считает, что все риски заслуживают его внимания. Когда дело доходит до принятия решений, Скорпион руководствуется шкалой энтузиазма и волнения и не боится опасных ситуаций. Что ждет Скорпиона сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Ранее "Телеграф" публиковал гороскоп жизненных принципов и рассказывал, что важнее всего для каждого знака Зодиака. А еще узнайте, у каких знаков Зодиака самая развитая интуиция.