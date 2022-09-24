Найризикованіші знаки Зодіаку: хто ці божевільні

Цим людям все байдуже, і вони не бояться ризикувати.

Існують знаки Зодіаку, які наче магнітом притягують до себе проблеми. Цих людей важко назвати везунчиками, бо неприємності ходять за ними по п’ятах.

Але є й ті, хто сам шукає пригоди на свою невгамовну голову і просто жити не можуть без ризику та небезпек. "Телеграф" розповість вам, які знаки Зодіаку не знають страху, а адреналін їм необхідний як повітря.

Близнюки

Люди цього знаку грішать непослідовністю своїх рішень, тому готові піти на невиправданий ризикований варіант, щоб отримати те, чого вони хочуть. Наприклад, якщо Близнюки невдоволені нинішньою життєвою ситуацією, вони здатні запросто кинути все і зважитися на несподіваний далекий переїзд. Як складеться сьогоднішній день у Близнюків, дізнайтесь з його гороскопу.

Лев

Лев – природжений лідер, а тому не боїться брати на себе відповідальність і рухатись незвіданими дорогами. Якщо ніхто інший не захоче ризикувати, цей знак буде першим. Він підніметься і зробить щось непередбачене. А у сенсі власного дозвілля Лев, напевно, вибере адреналін, оскільки він любить гострі відчуття. Гороскоп Лева на день читайте на нашому сайті.

Скорпіон

Цей знак Зодіаку винахідливий та сміливий. Скорпіон відкидає шаблони і стандарти, йому до душі пробувати нові речі, і він вважає, що всі ризики заслуговують на його увагу. Коли справа доходить до прийняття рішень, Скорпіон керується шкалою ентузіазму та хвилювання та не боїться небезпечних ситуацій. Що чекає на Скорпіона сьогодні, читайте в гороскопі на цей день.

Раніше "Телеграф" публікував гороскоп життєвих принципів та розповідав, що найважливіше для кожного знака Зодіаку. А ще дізнайтеся, у яких знаків Зодіаку найрозвиненіша інтуїція.