Гороскоп на 26 сентября: Ракам стоит избегать ссор, а Львам пора отдохнуть

Сегодня велика вероятность полностью сменить работу или даже направление своей карьеры.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 сентября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вы установили для себя слишком высокие стандарты и будете прилагать все больше и больше усилий для их достижения. Вам будет трудно достичь своей цели, и это может привести к чувству разочарования. Вы должны осознать свои собственные возможности, прежде чем ставить цели. Время не подходит для принятия каких-либо важных решений. Кстати, Овны считаются лучшими руководителями среди других знаков Зодиака.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ваше деловое чутье, похоже, сегодня также поднялось до высшего уровня. Вам следует избегать стрессовой деятельности и вместо этого просто сидеть на свежем воздухе и наслаждаться солнцем на коже или ветерком, обдувающим лицо. Проведите день медленно. Пейте много воды и высыпайтесь, чтобы завтра проснуться отдохнувшим.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы столкнулись с некоторой путаницей в том, что касается вашей карьеры, и некоторые вопросы беспокоят вас уже довольно давно. Сегодня вам придет в голову возможное решение. Рискните, и это окупится с лихвой, намного превзойдя ваши ожидания. Вы можете получить некоторую помощь от неожиданного человека.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня прислушивайтесь к своей интуиции, чужие доводы могут быть ошибочными. Принимая решение, сторонитесь двойных стандартов и иллюзорных целей. Избегайте ссор и недопонимания, иначе отношения с близкими могут накалиться до предела. Мелким неприятностям и недоразумениям не придавайте особого значения. Добавим, что в сентябре Раки получат хороший доход.

Лев (23 июля — 23 августа)

День требует отдыха и расслабления. Скорее всего, вы проведете день, балуя себя. Запишитесь на сеанс красоты или спа-процедуры, так как сегодня они будут очень эффективными. Получится улучшить отношения с близкими. В этот период можно делать покупки, начать что-то менять в своей жизни.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День очень прибыльный и не стоит упускать эту возможность. Если возникают ссоры, то вами могут управлять импульсы, и это то, что вам нужно держать под контролем. Примите соответствующие меры предосторожности, чтобы не подхватить простуду, так как это может усугубить старые проблемы.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вы почувствуете прилив энергии и, вероятно, начнете заниматься здоровьем, что долго откладывали. Сегодня вы можете заняться новым видом спорта или начать тренироваться. Все ваши благие намерения, связанные со здоровьем, сегодня принесут плоды. Следовательно, это отличный день, чтобы позаботиться о себе и достичь своих целей в фитнесе.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День принесет вам массу положительных эмоций, что поможет вам насладиться отменным физическим здоровьем. У вас очень хорошая работа, и вы испытываете удачу во всех финансовых предприятиях. Тем не менее вы все равно должны быть осторожны со своими деньгами, поскольку они не безграничны.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня светлое время для творческих людей. Ваши навыки и труд будут оценены по достоинству. Вы можете столкнуться с определенной информацией, которая поможет вам лучше понять своего партнера и направление ваших отношений. Это поможет вам принять важные решения относительно будущего характера ваших отношений. Кстати, из женщин-Стрельцов выходят очень хорошие свекрови.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В целом, это будет эмоциональный день для вас. Вам может потребоваться обнажить свои самые сокровенные мысли и чувства. Это пугающая перспектива, потому что вы не делали этого раньше, но если вы сделаете этот шаг, это приблизит вас к эмоциональному удовлетворению.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня вы совершите выгодную сделку, особенно с недвижимостью. Позитивное мышление — ваша настоящая сила, и вы должны использовать ее. Сегодня существует большая вероятность недопонимания на работе, но будьте осторожны и не критикуйте своих коллег.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Если в ваших отношениях с кем-то сохраняется напряженность, вы можете найти выход сегодня. Будьте гибкими и инициативными. Расходы сегодня неизбежны, но постарайтесь не переплачивать за вещи, которые вам не нужны. Необходимо быть более организованным в своей работе, чтобы уменьшить этот стресс.