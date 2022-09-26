Гороскоп на 26 вересня: Ракам варто уникати сварок, а Левам час відпочити

Сьогодні велика ймовірність повністю змінити роботу чи навіть напрямок своєї кар’єри.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ви встановили для себе надто високі стандарти і докладатимете все більше і більше зусиль для їх досягнення. Вам буде важко досягти своєї мети, і це може призвести до розчарування. Ви повинні усвідомити власні можливості, перш ніж ставити цілі. Час не підходить для ухвалення будь-яких важливих рішень. До речі, Овни вважаються найкращими керівниками серед інших знаків Зодіаку.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ваше ділове чуття, схоже, сьогодні також піднялося до найвищого рівня. Вам слід уникати стресової діяльності і замість цього просто сидіти на свіжому повітрі і насолоджуватися сонцем на шкірі або вітерцем, що обдуває обличчя. Проведіть день повільно. Пийте багато води і висипайтеся.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ви зіткнулися з деякою плутаниною щодо вашої кар’єри, і деякі питання турбують вас вже досить давно. Сьогодні вам спадає на думку можливе рішення. Ризикніть, і це окупиться з лишком, набагато перевершивши ваші очікування. Ви можете отримати деяку допомогу від несподіваної людини.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні прислухайтеся до своєї інтуїції, чужі аргументи можуть бути помилковими. Приймаючи рішення, уникайте подвійних стандартів та ілюзорних цілей. Уникайте сварок та непорозуміння, інакше стосунки з близькими можуть загостритися до краю. Дрібним неприємностям і непорозумінням не надавайте особливого значення. Додамо, що у вересні Раки отримають добрий дохід.

Лев (23 липня — 23 серпня)

День вимагає відпочинку та розслаблення. Швидше за все, ви проведете день, балуючи себе. Запишіться на сеанс краси або спа-процедури, оскільки вони будуть дуже ефективними. Вийде покращити відносини з близькими. У цей період можна робити покупки, почати щось змінювати у своєму житті.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День дуже прибутковий і не варто упускати цю можливість. Якщо виникають сварки, то вами можуть керувати імпульси і це те, що вам потрібно тримати під контролем. Прийміть відповідні запобіжні заходи, щоб не підхопити застуду, оскільки це може погіршити старі проблеми.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Ви відчуєте приплив енергії та, ймовірно, почнете займатися здоров’ям, що довго відкладали. Сьогодні ви можете зайнятися новим видом спорту або почати тренуватись. Всі ваші добрі наміри, пов’язані зі здоров’ям, сьогодні принесуть плоди. Отже, це чудовий день, щоб подбати про себе та досягти своїх цілей у фітнесі.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День принесе вам масу позитивних емоцій, що допоможе вам насолодитися відмінним фізичним здоров’ям. У вас дуже хороша робота, і ви маєте успіх у всіх фінансових підприємствах. Однак, ви все одно повинні бути обережні зі своїми грошима, оскільки вони не безмежні.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні є світлий час для творчих людей. Ваші навички та праця будуть гідно оцінені. Ви можете зіткнутися з певною інформацією, яка допоможе вам краще зрозуміти свого партнера та напрямок ваших стосунків. Це допоможе вам ухвалити важливі рішення щодо майбутнього характеру ваших стосунків. До речі, з жінок-Стрільців виходять дуже добрі свекрухи.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Загалом це буде емоційний день для вас. Вам може знадобитися оголити свої найпотаємніші думки та почуття. Це страшлива перспектива, тому що ви не робили цього раніше, але якщо ви зробите цей крок, це наблизить вас до емоційного задоволення.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні ви здійсните вигідну угоду, особливо з нерухомістю. Позитивне мислення – ваша справжня сила, і ви маєте використовувати її. Сьогодні існує велика ймовірність непорозуміння на роботі, але будьте обережні та не критикуйте своїх колег.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Якщо у ваших стосунках із кимось зберігається напруженість, ви можете знайти вихід сьогодні. Будьте гнучкими та ініціативними. Витрати сьогодні неминучі, але постарайтеся не переплачувати речі, які вам не потрібні. Необхідно бути організованішим у своїй роботі, щоб зменшити цей стрес.