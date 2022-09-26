Укр

Ждите проблем: новолуние 26 сентября опасно для этих знаков Зодиака

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Для кого опасно новолуние 26 сентября Новость обновлена 26 сентября 2022, 11:00
Для кого опасно новолуние 26 сентября

Двум знакам Зодиака сегодняшнее новолуние принесет потери, травмы и обман.

Сегодня ночью, 26 сентября, состоялось первое осеннее новолуние. Мало того, что оно проходит через два дня после осеннего равноденствия, так еще и приходится на разгар ретроградного Меркурия.

Новая Луна рождается под знаком Весов. Этот период сопряжен с новыми начинаниями, с метаниями из стороны в сторону, сомнениями, поиском баланса и золотой середины. Многим людям непросто пережить это время. Однако есть знаки Зодиака, для которых новолуние 26 сентября принесет дополнительные проблемы в жизнь.

Телец

В период новолуния Тельцов ожидает немалая порция проблем – как от окружающих людей, так и от предметов. Особую осторожность следует проявить при использовании бытовых приборов. Велик риск порезов, травм, ожогов. Не теряйте контроля. Как сложится сегодняшний день у Тельца, читайте в его гороскопе.

Стрелец

В день новой луны Стрельцам лучше избегать поездок, незнакомцев, а также разговоров о деньгах. Вокруг вас много лжецов и манипуляторов. Не торопитесь с принятием серьезных решений – с новой идеей лучше переспать. Что ждет Стрельца сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых мудрых знаках Зодиака среди мужчин. Есть самые достойные, кого природа наградила этим даром.

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#Новолуние #Телец (знак зодиака) #Стрелец (знак зодиака)