Чекайте на проблеми: молодик 26 вересня небезпечний для цих знаків Зодіаку

Двом знакам Зодіаку сьогоднішній молодик принесе втрати, травми та обман.

Сьогодні вночі, 26 вересня, відбувся перший осінній молодик. Мало того, що він проходить через два дні після осіннього рівнодення, так ще й припадає на розпал ретроградного Меркурія.

Новий Місяць народжується під знаком Терезів. Цей період пов’язаний з новими починаннями, з метаннями із боку в бік, сумнівами, пошуком балансу і золотої середини. Багатьом людям непросто пережити цей час. Однак є знаки Зодіаку, для яких молодик 26 вересня принесе додаткові проблеми у життя.

Телець

У період молодика на Тельців чекає чимала порція проблем – як від оточуючих людей, так і від предметів. Особливу обережність слід проявити під час використання побутових приладів. Великий ризик порізів, травм, опіків. Не втрачайте контролю. Як складеться сьогоднішній день у Тельця, читайте у його гороскопі.

Стрілець

У день нового місяця Стрільцям краще уникати поїздок, незнайомців, а також розмов про гроші. Навколо вас багато брехунів та маніпуляторів. Не поспішайте з ухваленням серйозних рішень – з новою ідеєю краще переспати. Що чекає на Стрільця сьогодні, читайте в гороскопі на цей день.

Раніше "Телеграф" розповідав про наймудріші знаки Зодіаку серед чоловіків. Є найдостойніші, кого природа нагородила цим даром.