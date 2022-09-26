Новолуние 26 сентября осенит гениальными идеями три знака Зодиака

Три знака Зодиака в период сентябрьского новолуния получат ответ на важный жизненный вопрос.

Сегодня ночью, 26 сентября, произошло первое осеннее новолуние. Одним знакам Зодиака оно принесло массу проблем, для других же обещает стать одним из лучших дней в жизни.

Но это еще не все. Для некоторых людей именно новолуние станет днем озарения, креатива, решения проблем и вопросов, которые не давали покоя в последнее время. Кто эти счастливчики, вам расскажет "Телеграф".

Овен

В сегодняшний день новолуния Овнам следует прислушаться к своему внутреннему голосу, особенно если вам требуется принять важное решение. Ваш интуиция особо обострена, а потому подскажет единственно верный выход и даст очень ценный совет. Что ждет Овна сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Рак

Период осеннего новолуния будет полон неожиданностей для представителей знака Рак. Чтобы ситуация не застала вас врасплох, старайтесь импровизировать. Но при этом внимательно прислушивайтесь к советам друзей – в них вы получите ответ на главный для себя вопрос. Гороскоп Рака на день читайте на нашем сайте.

Лев

Ответ на значимый для Льва вопрос, который не дает покоя в течение долгого времени, вы получите под влиянием новолуния. Будьте внимательны ко всему, что вы видите и слышите – звезды посылают вам внешние знаки, чтобы прояснить непростую ситуацию. Как сложится сегодняшний день у Льва, читайте в его гороскопе.

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