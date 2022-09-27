Названы 3 знака Зодиака, у которых есть все шансы стать миллионерами

Телец, Весы и Рыбы любят и умеют окружать себя роскошью

В октябре некоторые знаки Зодиака смогут заработать больше денег и продвинуться по карьерной лестнице. А вот у кое-каких представителей зодиакального круга у вовсе есть все шансы стать миллионерами. В их карте рождения астрологи прослеживают тягу к роскошной жизни и умение обращаться с финансами.

В число знаков Зодиака, которые могут стать миллионерами, попали Телец, Весы и Рыбы. Как пишет bustle, это тройка просто не согласиться на меньшее, чем богатая жизнь. Такие люди могут стать бизнес-магнатами или влиятельными филантропами.

Телец

У этих знаков — репутация материалистов. Как поясняют астрологи, Тельцом управляет второй дом финансов и безопасности. Это означает, что они связаны со своими материальными ценностями, что помогает понять ценность денег. Также Телец находится под управлением Венеры, планеты, отвечающей за эстетику и деньги, так что у этих знаков есть склонность ко всему великолепному. Тельцы обладают творческим умом и очень талантливы. Они не будут двигаться вперед, если это не имеет практического смысла. Гороскоп для Тельца на сегодня читайте на сайте.

Весы

Все, что связано с красотой и деньгами, это об этих знаках. Они ориентированы на финансы. Весы умеют заводить полезные знакомства и влиятельные связи. Хорошая причина, по которой у Весов есть шансы стать миллиардером, заключается в том, что они командные игроки. Гармония в партнерстве настолько важна для них, что они готовы пойти на жертвы, чтобы внести справедливость и порядок в то, что делают. Каким будет этот день для Весов, расскажет гороскоп на сегодня.

Рыбы

Именно благодаря способности фантазировать о жизни своей мечты Рыбы, скорее всего, достигнут статуса миллиардера. Рыбы ставят перед собой цель двигаться по своей профессиональной сфере, не обращая внимания на препятствия или ограничения. Что делает Рыб успешными в бизнесе, так это то, что они позволяют себе мечтать по-крупному и используют свою эмпатическую энергию, чтобы идти на риск. А еще они удивительным образом привлекают толпы людей. Что подготовили звезды Рыбам сегодня, узнайте в ежедневном гороскопе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие четыре знака Зодиака будут купаться в деньгах в октябре-2022.