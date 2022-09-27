Названі 3 знаки Зодіаку, у яких є всі шанси стати мільйонерами

Телець, Терези та Риби люблять і вміють оточувати себе розкішшю

У жовтні деякі знаки Зодіаку зможуть заробити більше грошей і просунутися кар’єрними сходами. А ось у деяких представників зодіакального кола зовсім є всі шанси стати мільйонерами. У їхній карті народження астрологи простежують потяг до розкішного життя та вміння поводитися з фінансами.

До знаків Зодіаку, які можуть стати мільйонерами, потрапили Телець, Терези та Риби. Як пише bustle, це трійка просто не погодиться на менше, ніж багате життя. Такі люди можуть стати бізнес-магнатами чи впливовими філантропами.

Телець

Ці знаки мають репутацію матеріалістів. Як пояснюють астрологи, Тільцем керує другий будинок фінансів і безпеки. Це означає, що вони пов’язані зі своїми матеріальними цінностями, що допомагає зрозуміти цінність грошей. Також Телець знаходиться під керуванням Венери, планети, яка відповідає за естетику та гроші, тож у цих знаків є схильність до всього прекрасного. Тельці мають творчий розум і дуже талановиті. Вони не рухатимуться вперед, якщо це не має практичного сенсу. Гороскоп для Тільця на сьогодні читайте на сайті.

Терези

Все, що пов’язане з красою та грошима, це про ці знаки. Вони орієнтовані на фінанси. Терези вміють заводити корисні знайомства та впливові зв’язки. Хороша причина, через яку Терези мають шанси стати мільярдером, полягає в тому, що вони командні гравці. Гармонія у партнерстві настільки важлива для них, що вони готові піти на жертви, щоб внести справедливість і порядок у те, що роблять. Яким буде цей день для Терезів, розповість гороскоп на сьогодні.

Риби

Саме завдяки здатності фантазувати про життя своєї мрії Риби, швидше за все, досягнуть статусу мільярдера. Риби ставлять собі за мету рухатися по своїй професійній сфері, не звертаючи уваги на перешкоди чи обмеження. Що робить Риб успішними у бізнесі, так це те, що вони дозволяють собі мріяти по-великому і використовують свою емпатичну енергію, щоб йти на ризик. А ще вони дивовижним чином приваблюють юрби людей. Що підготували зірки Рибам сьогодні, дізнайтесь у щоденному гороскопі.

Раніше "Телеграф" розповідав, які чотири знаки Зодіаку купатимуться в грошах у жовтні-2022.