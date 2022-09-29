Гороскоп на 29 сентября: Овнам не стоит лениться, а Скорпионов ждет счастливый день

Сегодня остерегайтесь легких недомоганий. Без достаточного и своевременного ухода небольшая проблема со здоровьем может перерасти в серьезную проблему.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 сентября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Ваша склонность уклоняться от своих обязанностей, это может привести к неприятностям с вашим начальством. Самое время взять на себя больше ответственности и больше погрузиться в работу. Тяжелая работа и искренние усилия будут вознаграждены сегодняшним успехом. Кстати, Овны считаются лучшими руководителями среди других знаков Зодиака.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День будет несколько скучным на работе, но это работа по мелочам, которой нельзя пренебрегать. Будьте внимательны при заполнении документов и соблюдении всех официальных требований. Вы можете совершить небольшую, но решающую ошибку из-за невнимательности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Существует большая вероятность того, что сегодня вы встретите кого-то из своего прошлого, и этот человек, вероятно, сыграет важную роль в вашем будущем. Будьте готовы предложить и принять помощь безоговорочно, так как это может открыть для вас совершенно новый и захватывающий путь.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вам нужна помощь, и чем быстрее вы это поймете, тем лучше. Своевременный звонок другу или наставнику может иметь большое значение для установления вашего душевного спокойствия и положения в жизни. Не позволяйте своему эго стоять на пути практической необходимости.

Лев (23 июля — 23 августа)

На работе все может пойти не так, как вы планировали, но вы не должны становиться агрессивными по этой причине. На самом деле это может напрасно потратить все усилия. Обратите внимание на своих детей, если они у вас есть. Они могут быть склонны к заражению какой-либо инфекцией. А вы знали, что Львы флиртуют лучше всех?

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня важный день для вас, так как вы можете наладить контакты с кем-то, кто живет в другом городе или за границей. Контакт будет полезен для вашей карьеры. Все, что вы решите, будет правильным для вашего будущего. Вы также можете проконсультироваться с кем-то из близких о карьере и деньгах, и сегодня вы получите хороший совет.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня вам придется довериться другому человеку. Этим человеком может быть кто-то из ваших близких — друг или родственник. Он или она поможет вам в какой-то важной задаче, которая существенно повлияет на ваше будущее, но ключом здесь является доверие, которое вы должны будете оказать этому человеку.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Что ж, сегодня счастливый день для вас. Вы застаете себя и других врасплох своими способностями решать проблемы. Вы оставите своих коллег по офису под впечатлением. Ваше доверие будет высоким, и вам могут предложить новый проект. Будьте счастливы и празднуйте с близкими.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы не чувствуете себя очень уверенно, но очень важно, чтобы вы скрывали свою неуверенность. Если вы расскажете о своем замешательстве, другие усомнятся в ваших способностях, и вы можете проиграть важную сделку. Не одалживайте деньги сегодня, так как вы можете потерять их навсегда. Проблем со здоровьем быть не должно. Кстати, женщин-Стрельцов незаслуженно называют старыми девами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Пришло время обратить ваше внимание на материальные удобства. Наслаждайтесь своей социальной жизнью сейчас и свяжитесь со старыми друзьями или членами семьи, о которых вы давно ничего не слышали. Сейчас неплохо прислушаться к своим инстинктам.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В последние несколько дней вас тянуло в разные стороны, и вам было трудно предпринять решительные действия. Однако сегодня вы сможете принимать четкие и правильные решения по вопросам на своем рабочем месте. Вы также, вероятно, получите хороший совет по карьере от кого-то. Кстати, Водолеи считаются самыми ответственными.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Время наиболее благоприятно для тех, кто занимается любыми профессиями, связанными со здоровьем. Врачи, медсестры, хиропрактики, целители, администраторы больниц и даже студенты-медики будут пользоваться большим успехом. Обязательно следуйте совету, если вы консультируетесь с профессионалом.