Гороскоп на 29 вересня: Овнам не варто лінуватися, а на Скорпіонів чекає щасливий день

Сьогодні остерігайтеся легких нездужань. Без достатнього та своєчасного догляду невелика проблема зі здоров’ям може перерости у серйозну проблему.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ваша схильність ухилятися від своїх обов’язків це може призвести до неприємностей з вашим начальством. Саме час взяти він більше відповідальності і більше поринути у роботу. Тяжка робота та щирі зусилля будуть винагороджені сьогоднішнім успіхом. До речі, Овни вважаються найкращими керівниками серед інших знаків Зодіаку.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День буде дещо нудним на роботі, але це робота з дрібниць, якої не можна нехтувати. Будьте уважні при заповненні документів та дотриманні всіх офіційних вимог. Ви можете зробити невелику, але вирішальну помилку через неуважність.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Існує велика ймовірність того, що сьогодні ви зустрінете когось зі свого минулого, і ця людина, ймовірно, відіграє важливу роль у вашому майбутньому. Будьте готові запропонувати та прийняти допомогу беззастережно, оскільки це може відкрити для вас абсолютно новий та захопливий шлях.

Рак (22 червня — 22 липня)

Вам потрібна допомога, і що швидше ви це зрозумієте, то краще. Своєчасний дзвінок другові чи наставнику може мати велике значення для встановлення вашого душевного спокою та становища у житті. Не дозволяйте своєму его стояти на шляху практичної потреби.

Лев (23 липня — 23 серпня)

На роботі все може піти не так, як ви планували, але ви не повинні стати агресивними з цієї причини. Насправді це може даремно витратити всі зусилля. Зверніть увагу на своїх дітей, якщо вони є. Вони можуть бути схильні до зараження будь-якою інфекцією. А ви знали, що Леви фліртують краще за всіх ?

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні важливий день для вас, тому що ви можете налагодити контакти з кимось, хто мешкає в іншому місті або за кордоном. Контакт буде корисним для вашої кар’єри. Все, що ви вирішите, буде правильним для майбутнього. Ви також можете проконсультуватися з кимось із близьких про кар’єру та гроші, і сьогодні ви отримаєте гарну пораду.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні вам доведеться довіритися іншій людині. Цією людиною може бути хтось із ваших близьких – друг чи родич. Він або вона допоможе вам у якомусь важливому завданні, яке суттєво вплине на ваше майбутнє, але ключем тут є довіра, яку ви маєте надати цій людині.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Що ж, сьогодні для вас щасливий день. Ви застаєте себе та інших зненацька своїми здібностями розв'язувати проблеми. Ви залишите своїх колег по офісу під враженням. Ваша довіра буде високою, і вам можуть запропонувати новий проєкт. Будьте щасливі та святкуйте з близькими.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні ви не почуваєтеся дуже впевнено, але дуже важливо, щоб ви приховували свою невпевненість. Якщо ви розповісте про своє збентеження, інші сумніватимуться у ваших здібностях, і ви можете програти важливу угоду. Не позичайте гроші сьогодні, тому що ви можете втратити їх назавжди. Проблем зі здоров’ям не повинно бути. До речі, жінок-Стрільців незаслужено називають старими дівами.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Настав час звернути вашу увагу на матеріальні вигоди. Насолоджуйтесь своїм соціальним життям зараз і зв’яжіться зі старими друзями або членами сім’ї, про які ви давно нічого не чули. Нині непогано прислухатися до своїх інстинктів.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

В останні кілька днів вас тягнуло в різні боки, і вам було важко вдатися до рішучих дій. Однак сьогодні ви зможете приймати чіткі та правильні рішення щодо питань на своєму робочому місці. Ви також, ймовірно, отримаєте хорошу пораду з кар’єри від когось. До речі, Водолії вважаються найвідповідальнішими.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Час є найбільш сприятливим для тих, хто займається будь-якими професіями, пов’язаними зі здоров’ям. Лікарі, медсестри, хіропрактики, цілителі, адміністратори лікарень і навіть студенти-медики матимуть великий успіх. Обов’язково слідуйте пораді, якщо ви консультуєтеся з професіоналом.