"Ждет тяжелый бой": экстрасенс рассказала, как коридор затмений в октябре повлияет на судьбу Украины

Украину ждут разные события в этот период, однако победа все равно будет за нами.

С 25 октября по 8 ноября 2022 года начнется коридор затмений, и экстрасенс и таролог Анна Ефремова, которая ранее рассказала, когда наступит переломный момент в войне, специально к этому важному астрономическому событию составила прогноз для Украины.

Своим предсказанием Анна поделилась на своем ютуб-канале. Экстрасенс отмечает, что затмения играют очень серьезную роль в астрологии нации, а в указанный период их будет несколько: солнечное затмение 25 октября, и лунное — 8-го ноября. Более того, их влияние распространяется на 6 месяцев после, и влияет на те страны в которых оно видно. Украина попадает под влияние солнечного затмения.

Однако особенно важным является так же промежуток времени между затмениями, который в этот раз составляет 14 дней. В истории уже был такой случай, и в период двух затмений в такой короткий промежуток времени была предсказана Первая Мировая война. Так что ситуация может повториться и будет официально объявлена полномасштабная война, или что-то дополнительно разрушительное возникнет в мире.

Также затмения влияют на глав стран и народ. И гороскоп диктатора путина говорит, что, скорее всего, в одну из этих дат он обратится к россиянам с каким-то очередным сумасшедшим заявлением.

"У Украины с 7.10.2022 до 27.02.2023 начнётся период Раху, а значит тяжёлый бой за ее будущее! И будут разные моменты и негативные (потери территорий) и позитивные их возвращение, так что не расстраивайтесь! Мы идём к победе" — отметила Ефремова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что победитель "Битвы экстрасенсов" Хаял Алекперов озвучил вероятную дату, когда может закончиться война и наступит мир в Украине.