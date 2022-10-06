Гороскоп на 6 октября: у Раков хороший день для шопинга, а Весов ждет успех в карьере

Хороший день, чтобы приложить все усилия к тому, во что вы верите, и очень скоро вы пожнете богатые плоды.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Остерегайтесь сегодня того, что вы говорите. Кто-то, кого вы считаете близким, может проболтаться о вас. Взвешивайте все что хотите сказать перед тем, как говорить. Воздержитесь от обсуждения третьего лица. Ешьте умеренно, так как сегодня переедание может вызвать ряд проблем, включая болезни желудка. Кстати, Овны считаются лучшими руководителями среди других знаков Зодиака.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ваша интуиция сейчас на высоте в отношении любого решения в вашей жизни, но, возможно, вам придется пожертвовать некоторыми удобствами в пользу долгосрочных целей. Это лучшее время, чтобы активизировать все свои усилия и сосредоточиться на реализации своих амбиций.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Это будет плодотворный день для вас. Улыбайтесь даже в самых трудных ситуациях, и этот позитивный подход поможет вам пройти через все испытания. Скорее всего, вы будете заняты другими делами и будете уделять меньше внимания своему партнеру, но вы получите от него много ценной практической и эмоциональной поддержки. Не забудьте его/ее поблагодарить за это.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы можете столкнуться с определенными ограничениями со стороны семьи, возможно, из-за неприятностей со стороны близких родственников. Это не продлится долго, но серьезно повлияет на вас, поэтому просто игнорируйте это, пока оно не пройдет. Хороший день, чтобы отправиться за покупками.

Лев (23 июля — 23 августа)

Самое время позаботиться о себе, ведь в последнее время вы меньше всего внимания уделяете своему здоровью. День благоприятен для занятий спортом на свежем воздухе. Также сегодня перед вами могут открыться новые и захватывающие карьерные перспективы. А вы знали, что Львы флиртуют лучше всех?

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня ваше здоровье может быть немного непредсказуемым, но ваша исключительная сила духа и решительность помогут вам справиться с любой ситуацией. Если у вас были какие-то разногласия со своей второй половинкой, то сегодня самое подходящее время, чтобы разобраться во всех проблемах.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня на фронте карьеры, вероятно, откроются большие возможности. Вы можете получить действительно фантастическое предложение о работе или то продвижение по службе, которого вы с нетерпением ждали, наконец-то состоится. Вы также можете получить помощь от кого-то, кому вы помогали в прошлом.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Спокойное гармоничное настроение будет сопровождать все ваши мысли и действия сегодня. Никакая ссора не сможет вас потревожить. День будет насыщенным и полным дел, связанных с работой, но вы будете чувствовать себя счастливым и энергичным. Вы также можете взяться за какой-нибудь проект по благоустройству дома.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня произойдет несколько событий, которые представят вашу личную жизнь в совершенно новом свете. Вы можете узнать новую информацию или получить новое представление о характере и желаниях вашего партнера. В результате этот день знаменует собой поворотный момент в ваших отношениях. Кстати, женщин-Стрельцов незаслуженно называют старыми девами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня идеальное время для реализации ваших творческих идей и расширения кругозора. Не стесняйтесь выбирать то, что вы предпочитаете, вместо того, чтобы жертвовать своими желаниями только ради других. Одинокие люди должны проявлять осторожность с новыми знакомыми.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня вам нужно осознать, что пребывание в плену прошлого ничем вам не поможет. Вам нужно извлечь урок из прошлого, и все отпустить. Если вы осознаете это, вы сможете сделать гигантский шаг к решению основных проблем, с которыми вы сталкиваетесь в своей жизни. Кстати, Водолеи считаются самыми ответственными.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Найдите время, чтобы провести время в одиночестве и подумать о том, чего вы действительно хотите от жизни. Вам нужно переоценить свои жизненные цели и то, как ваши действия влияют на вашу собственную жизнь, а также на ваши отношения. Оставьте все свои рабочие заботы на заднем плане и насладитесь небольшим отдыхом.