Гороскоп на 6 жовтня: у Раків гарний день для шопінгу, а Терезів чекає успіх у кар’єрі

Хороший день, щоб докласти всіх зусиль у те, в що ви вірите, і дуже скоро ви пожнете багаті плоди своєї роботи.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Стережіться сьогодні того, що ви кажете. Хтось, кого ви вважаєте близьким, може проговоритись про вас. Зважуйте все, що хочете сказати перед тим, як говорити. Утримайтеся від обговорення третьої особи. Їжте помірно, тому що сьогодні переїдання може спричинити низку проблем, включаючи хвороби шлунка. До речі, Овни вважаються найкращими керівниками серед інших знаків Зодіаку.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ваша інтуїція зараз на висоті щодо будь-якого рішення у вашому житті, але, можливо, вам доведеться пожертвувати деякими зручностями на користь довгострокових цілей. Це найкращий час, щоб активізувати всі свої зусилля та зосередитись на реалізації своїх амбіцій.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Це буде плідним днем для вас. Посміхайтеся навіть у найважчих ситуаціях, і цей позитивний підхід допоможе вам пройти через усі випробування. Швидше за все, ви будете зайняті іншими справами і приділятимете менше уваги своєму партнеру, але ви отримаєте від нього багато цінної практичної та емоційної підтримки. Не забудьте йому подякувати за це.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ви можете зіткнутися з певними обмеженнями з боку сім’ї, можливо через неприємності з боку близьких родичів. Це не триватиме довго, але серйозно вплине на вас, тому просто ігноруйте це, доки воно не пройде. Хороший день, щоб вирушити за покупками.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Саме час подбати про себе, адже останнім часом ви найменше уваги приділяєте своєму здоров’ю. День сприятливий для занять спортом на відкритому повітрі. Також сьогодні перед вами можуть відкритися нові та захопливі кар’єрні перспективи. А ви знали, що Леви фліртують краще за всіх ?

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні ваше здоров’я може бути трохи непередбачуваним, але ваша виняткова сила духу та рішучість допоможуть вам впоратися з будь-якою ситуацією. Якщо у вас були якісь розбіжності зі своєю другою половинкою, то сьогодні найкращий час, щоб розібратися в усіх проблемах.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні на фронті кар’єри, напевно, відкриються великі можливості. Ви можете отримати справді фантастичну пропозицію про роботу чи то просування по службі, на яку ви з нетерпінням чекали, нарешті відбудеться. Ви також можете отримати допомогу від когось, кому ви допомагали в минулому.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Спокійний гармонійний настрій супроводжуватиме всі ваші думки та дії сьогодні. Жодна сварка не зможе вас потривожити. День буде насиченим і повним справ, пов’язаних з роботою, але ви почуватиметеся щасливим та енергійним. Ви також можете взятися за якийсь проєкт з доброустрою будинку.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні відбудеться кілька подій, які представлять ваше особисте життя в новому світлі. Ви можете дізнатися нову інформацію або отримати нове уявлення про характер та бажання вашого партнера. Внаслідок цього цей день знаменує собою поворотний момент у ваших стосунках. До речі, жінок-Стрільців незаслужено називають старими дівами.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні ідеальний час для реалізації ваших творчих ідей та розширення кругозору. Не соромтеся вибирати те, що ви надаєте перевагу, замість того, щоб жертвувати своїми бажаннями тільки заради інших. Самотні люди повинні виявляти обережність із новими знайомими.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні вам потрібно усвідомити, що перебування в полоні минулого нічим не допоможе. Вам потрібно винести урок з минулого, і все відпустити. Якщо ви усвідомлюєте це, ви зможете зробити гігантський крок до розв'язання основних проблем, з якими стикаєтесь у своєму житті. До речі, Водолії вважаються найвідповідальнішими.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Знайдіть час, щоб провести час на самоті та подумати про те, чого ви дійсно хочете від життя. Вам потрібно переоцінити свої життєві цілі та те, як ваші дії впливають на ваше власне життя, а також на ваші стосунки. Залишіть всі свої турботи на задньому плані і насолоджуйтеся невеликим відпочинком.