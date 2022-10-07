Гороскоп на 7 октября: у Весов - день примирения, а Львам нельзя спорить с другими

Идеальный день для активной работы и примирений с окружающими

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнам лучше избегать публичных ссор с близкими людьми. Астрологи предупреждают, что это может поставить крест на отношениях. Во второй половине дня людям этого знака Зодиака не стоит тратиться: лучше не покупать ничего дорогостоящего, тем более влезать в долги.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В любовных вопросах Тельцам нужно проявлять больше смелости и решительности, особенно тем представителям знака Зодиака, кто находится в поиске второй половинки. Эта пятница благоприятна для новых начинаний. Астрологи отмечают, что на работе потребуется умение вести себя сдержанно. Кстати, Тельцы влюбляются только в богатых.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня доверие будет превыше всего в любовных отношениях Близнецов. В эту пятницу астрологи не советуют браться за совместные дела, если доверие партнеров на нуле. Людям этого знака Зодиака лучше обратиться за помощью к своей интуиции.

Рак (22 июня — 22 июля)

В эту пятницу астрологи рекомендуют Ракам не отмахиваться от работы и прямых обязанностей. Сегодня люди этого знака Зодиака сильно рискуют, откладывая дела, ведь это может создать неблагоприятные условия в будущем. Ракам нужно ответственно распределять время и силы. А вы знали, что Рак — чуткий знак Зодиака?

Лев (23 июля — 23 августа)

Эта пятница не подходит для споров, конфликтов и соревнований. Астрологи отмечают, что шансы на победу у Львов сегодня очень малы. Больше пользы будет, если заняться творческой деятельностью. Сегодня людям данного знака Зодиака лучше подумать над тем, что хорошего можно сделать для близких.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Эта пятница принесет Девам ощущение внутренней дисгармонии, так как, предупреждают астрологи, сегодня со всех сторон посыплются какие-то нововведения и модернизации, к которым люди этого знака Зодиака не будут готовы. Астрологи не рекомендуют Девам сопротивляться переменам.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Благоприятный день у Весов для примирения со второй половинкой, друзьями или коллегами. Астрологи отмечают, что в такие дни можно просить прощения. Людям данного знака Зодиака такие действия снимут напряжение, помогут возродить отношения и вернуть уважение других людей.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В эту пятницу Скорпионов ожидают внеплановые изменения во всех сферах жизни. Астрологи не могут уверено сказать, какими именно они будут, позитивными или негативными. В любом случае людям этого знака Зодиака нужно быть готовыми к тому, что ситуацию придется принять такой, какая она есть.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В личной жизни Стрельцов в эту пятницу будет затишье. Также астрологи уверено заявляют, что сегодня в жизни людей этого знака Зодиака не ожидается никаких негативных или позитивных изменений в работе и в делах. Вечером Стрельцам не желательно заводить новые знакомства. Добавим, что Стрельцы заработают много денег в октябре.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У Козерогов сегодня приветствуется активная работа. Астрологи отмечают, что новые начинания обещают хороший результат, который повысит уровень доходов. В эту пятницу представителям знака стоит делать все возможное для своего карьерного роста — это принесет максимальное удовлетворение.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В эту пятницу Водолеям пришло время проявить свою креативность. Астрологи отмечают, что она поможет людям этого знака Зодиака преуспеть как в любви, так и в делах, в бизнесе, в финансовой сфере. Лекарством от бед в жизни Водолеев может послужить доброта и отзывчивость.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ночные светила хотят сегодня от Рыб, чтобы все важные дела были доведены до конца. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака фокусироваться на том, что уже нельзя откладывать в дальний ящик. Вечером Рыбам не стоит переутомляться и больше слушать интуицию.