Гороскоп на 7 жовтня: у Терезів — день примирення, а Левам не можна сперечатися з іншими

Ідеальний день для активної роботи та примирень з навколишніми

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 7 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овнам краще уникати публічних сварок із близькими людьми. Астрологи попереджають, що це може поставити хрест на стосунках. У другій половині дня людям цього знака Зодіаку не варто витрачатися: краще не купувати нічого дорогого, тим паче влазити у борги.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У любовних питаннях Тельцям потрібно виявляти більше сміливості та рішучості, особливо тим представникам знака Зодіаку, хто перебуває у пошуку другої половинки. Ця п’ятниця є сприятливою для нових починань. Астрологи зазначають, що на роботі буде потрібно вміння поводитися стримано. До речі, Тельці закохуються лише у багатих.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні довіра буде понад усе в любовних стосунках Близнюків. Цієї п’ятниці астрологи не радять братися за спільні справи, якщо довіра партнерів на нулі. Людям цього знака Зодіаку краще звернутися по допомогу до своєї інтуїції.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цієї п’ятниці астрологи рекомендують Ракам не відмахуватися від роботи та прямих обов’язків. Сьогодні люди цього знаку Зодіаку дуже ризикують, відкладаючи справи, адже це може створити несприятливі умови у майбутньому. Ракам потрібно відповідально розподіляти час та сили. А ви знали, що Рак – чуйний знак Зодіаку?

Лев (23 липня — 23 серпня)

Ця п’ятниця не підходить для суперечок, конфліктів та змагань. Астрологи зазначають, що шанси на перемогу у Левів сьогодні дуже малі. Більше користі буде, якщо зайнятися творчою діяльністю. Сьогодні людям даного знака Зодіаку краще подумати над тим, що можна зробити для близьких.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Ця п’ятниця принесе Дівам відчуття внутрішньої дисгармонії, оскільки, попереджають астрологи, сьогодні з усіх боків посиплються якісь нововведення та модернізації, до яких люди цього знаку Зодіаку не будуть готові. Астрологи не рекомендують Дівам чинити опір змінам.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сприятливий день у Терезів для примирення з другою половинкою, друзями чи колегами. Астрологи відзначають, що у такі дні можна просити вибачення. Людям даного знака Зодіаку такі дії знімуть напругу, допоможуть відродити стосунки та повернути повагу до інших людей.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цієї п’ятниці на Скорпіонів очікують позапланові зміни у всіх сферах життя. Астрологи не можуть упевнено сказати, якими саме вони будуть, позитивними чи негативними. У будь-якому разі людям цього знака Зодіаку потрібно бути готовими до того, що ситуацію доведеться прийняти такою, якою вона є.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

В особистому житті Стрільців цієї п’ятниці буде затишшя. Також астрологи впевнено заявляють, що сьогодні у житті людей цього знака Зодіаку не очікується жодних негативних чи позитивних змін у роботі та у справах. Увечері Стрільцям не бажано заводити нові знайомства. Додамо, що Стрільці зароблять багато грошей у жовтні.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

У Козорогів сьогодні вітається активна робота. Астрологи зазначають, що нові починання обіцяють хороший результат, який підвищить рівень доходів. Цієї п’ятниці представникам знака варто робити все можливе для свого кар’єрного росту — це принесе максимальне задоволення.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цієї п’ятниці Водоліям настав час проявити свою креативність. Астрологи відзначають, що вона допоможе людям цього знака Зодіаку досягти успіху як у коханні, так і у справах, у бізнесі, у фінансовій сфері. Ліками проти бід у житті Водоліїв може послужити доброта та чуйність.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Нічні світила сьогодні хочуть від Риб, щоб усі важливі справи були доведені до кінця. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку фокусуватися на тому, що вже не можна відкладати у далеку скриньку. Увечері Рибам не варто перевтомлюватись і більше слухати інтуїцію.