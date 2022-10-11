Гороскоп на 11 октября: Близнецы удачливы в любви, а у Рыб возникнут проблемы

Этот вторник неблагоприятен для самостоятельной работы и общения с токсичными людьми

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Из-за отсутствия гармонии между ночными светилами во вторник на Овнов может напасть апатия. Астрологи предупреждают, что в начале дня возможны резкие перепады настроения. Сегодня нельзя срывать злость на близких и друзьях, а также говорить окружающим о своих чувствах.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня продуктивность поможет Тельцам приумножить успехи. В работе во вторник хорошо браться за дела и проекты, которые сегодня же можно завершить, отмечают астрологи. Однако эксперты не советуют действовать в одиночку. Будет лучше, если Тельцы привлекут единомышленников.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот вторник ночные светила сделают Близнецов очень удачливыми в сфере любви. Это значит, как отмечают астрологи, что людям этого знака Зодиака сегодня можно смело назначать свидания, знакомиться, признаваться в чувствах. В этот день стоит фокусироваться на завтрашнем и сегодняшнем дне. Кстати, Близнецам 2023 год принесет испытания.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня проблемы на работе и в делах могут слегка подпортить Ракам настроение. Астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака стараться почаще обращаться за помощью к интуиции — она сегодня не обманет. Также в этот день можно спокойно планировать дела на будущее.

Лев (23 июля — 23 августа)

Астрологи рекомендуют Львам сегодня оставаться вовлеченными во все: работать в прежнем ритме, заниматься домашними делами, общаться с близкими. А вот безделье может сделать людей этого знака Зодиака аутсайдерами. Нельзя оставлять важную работу на потом.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня Девам не стоит ругаться с близкими: это может негативно сказаться на удаче людей этого знака Зодиака. Астрологи предупреждают, что этот вторник станет расцветом энергетических вампиров. Поэтому Девам лучше остерегаться общения с теми, кто давит на жалость. А знали ли вы, что из женщин-Дев получаются плохие жены?

Весы (24 сентября — 23 октября)

Астрологи советуют Весам провести этот вторник с семьей. Нельзя сегодня жертвовать интересами близких людей ради работы. Звезды благоволят совместным семейным поездкам, занятиям шопингом с любимым человеком. Хороший день, чтобы навестить стареньких родственников.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Это благоприятный день для физической активности, считают астрологи. Сегодня очень повезет тем Скорпионам, кто отправляется в дальнюю дорогу, будет постоянно в движении. Также в этот вторник можно заняться работой в огороде, посетить спортзал. Не стоит проявлять равнодушия к своему здоровью. Отметим, что Скорпионы являются еще теми завистниками.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Астрологи отмечают, что сегодня у Стрельцов — время активизироваться в деловой сфере и в сфере общения. В этот вторник полезными станут новые знакомства. Во второй половине дня людям этого знака Зодиака можно заняться домашними делами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня ночные светила могут поспособствовать появлению в жизни Козерогов новых важных людей. Астрологи предупреждают людей этого знака Зодиака, что сегодня опасный день для тех людей, кто находится за рулем или отправляется в дальние путешествия.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День у Водолеев пройдет на позитиве: сегодня возможны приятные мелочи, решение старых проблем. Все наладится, а процесс принесет удовольствие. Во второй половине дня людям этого знака Зодиака полезно будет выровнять внутренний баланс при помощи уединения или медитации.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

На амурном поприще у Рыб могут возникнуть новые проблемы. В делах и в работе сегодня, как отмечают астрологи, возможны неприятности. Не стоит людям этого знака Зодиака пугаться и спадать в панику. Проблемы быстро отступят, если не поддаваться тревоге.