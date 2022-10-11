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Гороскоп на 11 жовтня: Близнюки удачливі у коханні, а у Риб виникнуть проблеми

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 11 жовтня 2022 року
Гороскоп на 11 жовтня 2022 року

Цей вівторок несприятливий для самостійної роботи та спілкування з токсичними людьми

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Через відсутність гармонії між нічними світилами у вівторок на Овнів може напасти апатія. Астрологи попереджають, що на початку дня можливі різкі перепади настрою. Сьогодні не можна зривати злість на близьких та друзів, а також говорити навколишнім про свої почуття.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні продуктивність допоможе Тельцям помножити успіхи. У роботі у вівторок добре братися за справи та проєкти, які сьогодні ж можна завершити, зазначають астрологи. Проте експерти не радять діяти поодинці. Буде краще, якщо Тельці залучать однодумців.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цього вівторка нічні світила зроблять Близнюків дуже щасливими у сфері кохання. Це означає, як зазначають астрологи, що людям цього знака Зодіаку сьогодні можна сміливо призначати побачення, знайомитись, зізнаватись у почуттях. Цього дня варто фокусуватися на завтрашньому та сьогоднішньому дні. До речі, Близнюкам 2023 рік принесе випробування.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні проблеми на роботі та у справах можуть трохи зіпсувати Ракам настрій. Астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку намагатися частіше звертатися за допомогою до інтуїції — вона сьогодні не обдурить. Також у цей день можна планувати справи на майбутнє.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Астрологи рекомендують Левам сьогодні залишатися залученими до всього: працювати в колишньому ритмі, займатися домашніми справами, спілкуватися з близькими. А ось неробство може зробити людей цього знака Зодіаку аутсайдерами. Не можна залишати важливу роботу потім.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні Дівам не варто лаятися з близькими: це може негативно позначитися на удачі людей цього знака Зодіаку. Астрологи попереджають, що цей вівторок стане розквітом енергетичних вампірів. Тому Дівам краще остерігатися спілкування з тими, хто тисне на жалість. А чи знали ви, що з жінок-Дів виходять погані дружини?

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Астрологи радять Терезам провести цей вівторок із сім’єю. Не можна жертвувати інтересами близьких людей заради роботи. Зіркам сьогодні до смаку спільні сімейні поїздки, заняття шопінгом з коханою людиною. Хороший день, щоб відвідати стареньких родичів.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Це сприятливий день для фізичної активності, вважають астрологи. Сьогодні дуже пощастить тим Скорпіонам, хто вирушає у далеку дорогу, буде постійно рухатися. Також цього вівторка можна зайнятися роботою на городі, відвідати спортзал. Не варто виявляти байдужості до свого здоров’я. Зазначимо, що Скорпіони є ще тими заздрісниками.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Астрологи зазначають, що сьогодні Стрільці мають час активізуватися в діловій сфері та у сфері спілкування. Цього вівторка корисними стануть нові знайомства. У другій половині дня людям цього знаку Зодіаку можна зайнятися домашніми справами.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні нічні світила можуть сприяти появі у житті Козорогів нових важливих людей. Астрологи попереджають людей цього знаку Зодіаку, що сьогодні небезпечний день для тих людей, хто перебуває за кермом чи вирушає у далекі подорожі.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День у Водоліїв пройде на позитиві: сьогодні можливі приємні дрібниці, вирішення старих проблем. Все налагодиться, а процес принесе задоволення. У другій половині дня людям цього знака Зодіаку корисно буде вирівняти внутрішній баланс за допомогою усамітнення чи медитації.

Риби (20 лютого — 20 березня)

На амурній ниві у Риб можуть виникнути нові проблеми. У справах і роботі сьогодні, як зазначають астрологи, можливі неприємності. Не варто людям цього знаку Зодіаку лякатися та спадати в паніку. Проблеми швидко відступлять, якщо не піддаватися тривозі.

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