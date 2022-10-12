Гороскоп на 12 октября: Овны обретут успех, а Ракам стоит верить в чудеса

В эту среду звезды помогут знакам Зодиака на любовном поприще

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня энергия ночных светил будет максимально созидательной. Это значит, как объясняют астрологи, что любые новые начинания людей этого знака Зодиака обретут успех. В эту среду Овнам не стоит торопить события. Лучше оставаться предельно собранными.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В эту среду Тельцам следует посвятить время любимому человеку либо своим родственникам. Одиноким представителям знака Зодиака сегодня можно заняться поисками второй половинки, причем не только в реальной жизни, но и в интернете. Ночные светила помогут в поездках.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Разговоры окружающих сегодня могут выбить из колеи Близнецов. Астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака прислушаться к себе, к своей интуиции, шестому чувству. В эту среду советы близких людей ценны, но их нужно примерять к своей жизненной ситуации с оглядкой. Отметим, что в октябре Близнецы легко решат свои проблемы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Астрологи советуют Ракам в эту среду остерегаться людей с плохой энергетикой: сегодня они могут встречаться на пути с завидной регулярностью. Также в этот день будут сбываться желания. Главное сегодня — верить в чудеса. Вероятны вещие сны.

Лев (23 июля — 23 августа)

У Львов пришло время поразмышлять о перспективах и будущем. Астрологи сегодня рекомендуют оставить мысли о прошлом. Эта среда отлично подходит для планирования дел, составления списка того, чем необходимо будет заняться в ближайшее время. Кстати, скоро у Львов начнутся неприятности на работе.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В первой половине дня ночные светила наполнят Дев небывалым зарядом энергии, которого хватит для осуществления решительного шага. Астрологи отмечают, что только грамотное распределение сил позволит людям этого знака Зодиака превзойти прошлые достижения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Астрологи не рекомендуют в эту среду Весам обращать внимание на попытки окружающих как-то их задеть. Сегодня благоприятное время для завершения важных дел, подведения итогов. На любовном фронте Весам стоит довериться сердцу, а не логике.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня высока вероятность того, что родственники и близкие люди Скорпионов будут чем-то недовольны. В эту среду представителям знака Зодиака нужно стараться спокойно выслушивать их претензии и не отвечать на них нападками. В денежных делах лучше полагаться только на свое мнение.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Звезды и планеты в эту среду спокойны. Астрологи советуют Стрельцам в отношении с окружающими больше сопереживать. Если близкие людей этого знака Зодиака почувствуют моральную поддержку, их это воодушевит. Хороший день для совершения шопинга и получения новых знаний.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В эту среду очень мощными у Козерогов будут финансовые потоки. Это значит, как отмечают астрологи, что день пройдет наилучшим образом для всех, кто собирался заняться покупками. Кроме того, сегодня можно активно пользоваться всем, что связанно банковскими услугами.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Астрологи советуют Водолеям позаботиться в эту среду о своем здоровье. Сегодня можно начать активно заниматься физическими упражнениями, сесть на диету или избавиться от вредной привычки. Не стоит поддаваться искушениям, иначе в этом случае людей этого знака Зодиака потянет на авантюры. Добавим, что Водолеев в октябре атакует лень.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Созидательное влияние звезд и планет поможет в эту среду Рыбам найти новых друзей и заработать уважение авторитетных людей. Астрологи отмечают, что бесцеремонность и неуважительное поведение людей этого знака Зодиака сегодня, наоборот, отдалят их от целей.