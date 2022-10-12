Гороскоп на 12 жовтня: Овни віднайдуть успіх, а Ракам варто вірити в чудеса

Цієї середи зірки допоможуть знакам Зодіаку на любовній ниві

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї середи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні енергія нічних світил буде максимально творчою. Це означає, як пояснюють астрологи, що будь-які нові починання людей цього знака Зодіаку набудуть успіху. Цієї середи Овнам не варто квапити події. Краще залишатися гранично зібраними.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цієї середи Тельцям слід присвятити час коханій людині або своїм родичам. Самотнім представникам знака Зодіаку сьогодні можна зайнятися пошуками другої половинки, причому не лише у реальному житті, а й в інтернеті. Нічні світила допоможуть у поїздках.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Розмови навколишніх сьогодні можуть вибити з колії Близнюків. Астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку прислухатися до себе, своєї інтуїції, шостого відчуття. Цієї середи поради близьких людей цінні, але їх потрібно приміряти до своєї життєвої ситуації з оглядом. Зазначимо, що у жовтні Близнюки легко вирішать свої проблеми.

Рак (22 червня — 22 липня)

Астрологи радять Ракам цієї середи остерігатися людей з поганою енергетикою: сьогодні вони можуть зустрічатися на шляху із завидною регулярністю. Також у цей день збуватимуться бажання. Головне сьогодні — вірити у дива. Імовірні віщі сни.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам настав час поміркувати про перспективи і майбутнє. Астрологи сьогодні рекомендують залишити думки про минуле. Ця середа відмінно підходить для планування справ, складання списку того, чим потрібно буде зайнятися найближчим часом. До речі, незабаром у Левів почнуться неприємності на роботі.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У першій половині дня нічні світила наповнять Дів небувалим зарядом енергії, якого вистачить для здійснення рішучого кроку. Астрологи зазначають, що лише грамотний розподіл сил дозволить людям цього знаку Зодіаку перевершити минулі здобутки.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Астрологи не рекомендують цієї середи Терезам звертати увагу на спроби навколишніх якось їх зачепити. Сьогодні сприятливий час для завершення важливих справ, підбиття підсумків. На любовному фронті Терезам варто довіритися серцю, а не логіці.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні висока ймовірність того, що родичі та близькі люди Скорпіонів будуть чимось незадоволені. Цієї середи представникам знака Зодіаку потрібно намагатися спокійно вислуховувати їхні претензії і не відповідати на них нападками. У фінансових справах краще покладатися тільки на свою думку.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Зірки і планети цієї середи спокійні. Астрологи радять Стрільцям у стосунках з навколишніми більше співпереживати. Якщо близькі люди цього знаку Зодіаку відчують моральну підтримку, їх це надихне. Хороший день для здійснення шопінгу та отримання нових знань.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Цієї середи дуже потужними у Козорогів будуть фінансові потоки. Це означає, як відзначають астрологи, що день пройде найкраще для всіх, хто збирався зайнятися покупками. Крім того, сьогодні можна активно користуватися всім, що пов’язано з банківськими послугами.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Астрологи радять Водоліям подбати цієї середи про своє здоров’я. Сьогодні можна почати активно займатися фізичними вправами, сісти на дієту або позбутися шкідливої звички. Не варто піддаватися спокусам, інакше у цьому випадку людей цього знаку Зодіаку потягне на авантюри. Додамо, що Водоліїв у жовтні атакує лінь.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Творчий вплив зірок і планет допоможе в цю середу Рибам знайти нових друзів і заробити повагу авторитетних людей. Астрологи зазначають, що безцеремонність та неповажна поведінка людей цього знака Зодіаку сьогодні, навпаки, віддалять їх від цілей.