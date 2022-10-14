Гороскоп на 14 октября: Весам - научиться говорить "нет", а Ракам - избегать шумных компаний

В эту пятницу знакам Зодиака предстоит быть как можно требовательнее и жестче к себе

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня в делах моменты везения в жизни Овнов будут чередоваться с паузами, невидимыми препятствиями. Не исключено, как отмечают астрологи, что ограничения будут вымышленные. Эксперты рекомендуют в эту пятницу представителям знака Зодиака спокойно анализировать причины неудач.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В эту пятницу астрологи не рекомендуют Тельцам давать окружающим пустых обещаний. Кроме того, нельзя сегодня добиваться своего обманом. Вечером в жизни людей этого знака Зодиака возможны сюрпризы и непредсказуемые повороты. Хороший день для шопинга.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня астрологи рекомендуют Близнецам стремиться к наискорейшему разрешению любых конфликтов. В эту пятницу представителям знака Зодиака не стоит проявлять негатив. Будет лучше, если Близнецы простят тех, кто сделал больно. Пришло время для переоценки ценностей. Отметим, что в октябре Близнецы легко решат свои проблемы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Астрологи в эту пятницу рекомендуют Ракам избегать шумных компаний и пребывать среди большого количества незнакомых людей. Во второй половине дня стоит посвятить больше времени близким людям, семье, друзьям или вовсе побыть в уединении со своими мыслями.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня у Львов не получится сидеть без дела — астрологи отмечают, что в эту пятницу представителям знака Зодиака придется лавировать в потоке дел и событий. Лучше всего пройдет работа, требующая гибкости. В этот день удачны новые начинания и финансовые операции. Кстати, скоро у Львов начнутся неприятности на работе.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Многие Девы сегодня смогут увидеть себя со стороны. Астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака быть как можно требовательнее и жестче к себе и своим желаниям. Такой подход поможет избавиться от искушений и стать лучше в ближайшем будущем.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Астрологи советуют сегодня Весам научиться говорить "нет", если они не хотят тратить время и силы впустую. В эту пятницу будет много людей, желающих воспользоваться слабостями и добротой представителей знака Зодиака. Лучше фокусироваться на том, что важно конкретно для Весов.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня ночные светила могут сделать Скорпионов уязвимыми и слабыми энергетически, физически и психологически. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака обходить стороной навязчивое мнение других людей, а также не обращать внимания на провокации.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В эту пятницу Стрельцам опасно поддаваться деструктивным порывам: астрологи предупреждают, что в этом случае можно легко перейти черту, за которой события выйдут из-под контроля. Это может обернуться скандалом, ссорой с близким людьми, увольнением.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этот день в жизни Козерогов возможен всплеск интереса со стороны противоположного пола. Также астрологи отмечают, что сегодня дать о себе знать могут дальние родственники и старые друзья. Благоприятный день для любых новых начинаний. Сегодня инициатива будет награждена.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот день Водолеи могут найти для себя новую мотивацию, вдохновение, узнать что-то интересное о людях. Звезды обещают приятные знакомства и интересные приключения. Астрологи также советуют сегодня людям этого знака Зодиака позаботиться о своем здоровье. Добавим, что Водолеев в октябре атакует лень.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня Рыбам предстоит изменить планы на ближайшее будущее — не исключено, предупреждают астрологи, что этого потребует какой-то значимый человек, противостоять которому будет тяжело. Однако в результате он поможет людям этого знака Зодиака достигнуть успеха в важном деле.