Гороскоп на 14 жовтня: Терезам — навчитися говорити "ні", а Ракам — уникати галасливих компаній

Цієї п’ятниці знакам Зодіаку доведеться бути якомога вимогливішими і жорсткішими до себе

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 14 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні у справах моменти везіння у житті Овнів чергуватимуться з паузами, невидимими перешкодами. Не виключено, як зазначають астрологи, що обмеження будуть вигадані. Експерти рекомендують цієї п’ятниці представникам знака Зодіаку спокійно аналізувати причини невдач.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цієї п’ятниці астрологи не рекомендують Тельцям давати навколишнім порожніх обіцянок. Крім того, не можна сьогодні добиватися свого обманом. Увечері у житті людей цього знака Зодіаку можливі сюрпризи та непередбачувані повороти. Гарний день для шопінгу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні астрологи рекомендують Близнюкам прагнути якнайшвидшого вирішення будь-яких конфліктів. Цієї п'ятниці представникам знака Зодіаку не варто виявляти негатив. Буде краще, якщо Близнюки пробачать тим, хто зробив боляче. Настав час для переоцінки цінностей. Зазначимо, що у жовтні Близнюки легко вирішать свої проблеми.

Рак (22 червня — 22 липня)

Астрологи цієї п’ятниці рекомендують Ракам уникати галасливих компаній і перебувати серед великої кількості незнайомих людей. У другій половині дня варто присвятити більше часу близьким людям, сім’ї, друзям або зовсім побути на самоті зі своїми думками.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні Левам не вдасться сидіти без діла — астрологи зазначають, що цієї п’ятниці представникам знака Зодіаку доведеться лавірувати в потоці справ і подій. Найкраще пройде робота, яка потребує гнучкості. Цього дня вдалі нові починання та фінансові операції. До речі, незабаром у Левів почнуться неприємності на роботі.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Багато Дів сьогодні зможуть побачити себе збоку. Астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку бути якомога вимогливішими і жорсткішими до себе та своїх бажань. Такий підхід допоможе позбутися спокус і стати кращими у найближчому майбутньому.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Астрологи радять сьогодні Терезам навчитися говорити "ні", якщо вони не хочуть витрачати час і сили даремно. Цієї п’ятниці буде багато людей, які бажають скористатися слабкостями та добротою представників знаку Зодіаку. Краще фокусуватися на тому, що важливо саме для Терезів.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні нічні світила можуть зробити Скорпіонів уразливими та слабкими енергетично, фізично та психологічно. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку обминати нав’язливу думку інших людей, а також не звертати уваги на провокації.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Цієї п’ятниці Стрільцям небезпечно піддаватися деструктивним поривам: астрологи попереджають, що в цьому випадку можна легко перейти межу, за якою події вийдуть з-під контролю. Це може призвести до скандалу, сварки з близькими людьми, звільнення.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Цього дня у житті Козорогів можливий сплеск інтересу з боку протилежної статі. Також астрологи відзначають, що сьогодні дати про себе знати можуть далекі родичі та старі друзі. Сприятливий день для будь-яких нових починань. Сьогодні ініціатива буде нагороджена.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цього дня Водолії можуть знайти для себе нову мотивацію, натхнення, дізнатися щось цікаве про людей. Зірки обіцяють приємні знайомства та цікаві пригоди. Астрологи також радять сьогодні людям цього знаку Зодіаку подбати про своє здоров’я. Додамо, що Водоліїв у жовтні атакує лінь.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні Рибам доведеться змінити плани на найближче майбутнє — не виключено, попереджають астрологи, що цього вимагатиме якась значуща людина, протистояти якій буде важко. Однак у результаті вона допоможе людям цього знака Зодіаку досягти успіху у важливій справі.