Больших циников не сыскать: названы самые циничные знаки Зодиака

Водолей, Козерог, Скорпион и Дева смотрят на мир с пессимизмом, скепсисом и цинизмом

Некоторые знаки Зодиака постоянно унывают и ждут дурных вестей. Другие же представители зодиакального круга и вовсе могут считаться циниками. Эти люди порой чрезмерно прагматичны и не умеют смотреть на мир сквозь розовые очки. Среди них очень много пессимистов.

По словам астрологов, самыми циничными можно назвать такие знаки Зодиака – Деву, Скорпиона, Козерога и Водолея. Они не виноваты, что в их гороскопе прописан сугубо реалистичный, а то и пессимистичный взгляд на жизнь. Эта четверка — огромные скептики, у которых всегда есть масса подозрений к окружению.

Дева

Эти знаки смотрят на мир через призму критики, у них высокие стандарты, которые они отказываются снижать. Девы предпочитают, чтобы их жизнь работала как хорошо смазанный механизм. Они перфекционисты Зодиака и выкладываются на 110% во всем, что делают. Однако эта склонность к перфекционизму может привести к тому, что они будут искать плохое в каждой ситуации или отношениях. Для Девы их цинизм возникает из-за того, что они зациклены на отрицательных чертах больше, чем на положительных. Гороскоп для Девы на сегодня читайте на сайте.

Скорпион

Ваше естественное недоверие к другим — одна из ваших отличительных черт, Скорпион. Вы полностью осознаете темную сторону жизни и достаточно умны, чтобы всегда быть начеку. Этот знак глубоко чувствует, но предпочитает не рисковать своими эмоциями. Скорпион не слишком стремится мыслить с положительной стороны. Для Скорпиона их цинизм на самом деле больше похож на реализм — хотя, конечно, им не повредит немного светлости во взглядах. Что ждет Скорпиона сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

Козерог

Вы известны своим глубоко укоренившимся чувством ответственности. Как земной знак, вы от природы прагматичны, поэтому вам легко быть циничным. Козероги настолько практичны во всем, что это может привести к их разочарованию и пессимизму во всем в жизни. Что подготовили звезды Козерогу, узнайте в гороскопе на сегодня.

Водолей

Есть причина, по которой вы всегда все ставите под сомнение, Водолей. Вы полностью осознаете всю корыстную жадность в мире, поэтому полны решимости продвигать общество вперед именно по этой причине. Водолей – циник. Хотя у этих мечтателей нет проблем с грандиозными планами о светлом завтрашнем дне, им нелегко жить и наслаждаться моментом. Они также могут быстро разочароваться, когда существующие структуры и системы не работают на благо человечества, и могут быстро позволить масштабам проблем, которые необходимо решить, сокрушить их. О том, что сулят звезды Водолею сегодня, говорится в гороскопе.

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