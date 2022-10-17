Гороскоп на 17 октября: Скорпионы могут кого-то обидеть, а Козерогам подставят плечо близкие

Сегодня неблагоприятное время для ссор и смены сферы деятельности

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня из-за отсутствия гармонии между ночными светилами на Овнов может напасть апатия. Астрологи также предупреждают людей этого знака Зодиака, что в первой половине дня возможны резкие перепады настроения. Эксперты не советуют срывать злость на близких.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот понедельник у Тельцов может возникнуть желание отгородиться от всего, побыть в уединении. Сегодня, как отмечают астрологи, отличный день для переосмысления всего происходящего в жизни. Эксперты рекомендуют прислушиваться к внутреннему голосу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Астрологи отмечают, что сегодня Близнецам можно заняться решениями юридических проблем. Кроме того, в этот понедельник будет полезно провести день с друзьями или родственниками. Людям этого знака Зодиака лучше не оставаться в уединении. Отметим, что в октябре Близнецы легко решат свои проблемы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня у Раков очень благоприятный день для того, чтобы взять подработку, заняться домашними делами. В этот понедельник ночные светила в благоприятном положении, поэтому астрологи прогнозируют получение хороших новостей на работе и в бизнесе, в любовной сфере.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам сегодня нельзя игнорировать просьбы коллег и родственников о помощи. Завершить день астрологи советуют с легкой уборки в доме, наведения порядка на рабочем месте. Астрологи отмечают, что у людей этого знака Зодиака появится моменты, выбивающие из колеи.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня астрологи рекомендуют Девам посвятить свое время поискам новых стремлений, увлечений. В подсознании людей этого знака Зодиака в понедельник могут начаться скрытые позитивные процессы. Это означает, что в этот день появятся новые идеи для творчества. Кстати, Девы нередко становятся богатыми людьми.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ночные светила рекомендуют Весам в этот понедельник не выходить из зоны комфорта без лишней необходимости. Астрологи предупреждают, что сегодня также лучше не менять сферу деятельности и планы на жизнь. Кардинальные изменения в этот день не приветствуются.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Астрологи советуют Скорпионам сегодня быть осторожнее в словах и поступках. В этот понедельник представители знака Зодиака могут ненароком обидеть кого-то из окружения. День идеально подходит для покупки растений и заведения домашних животных.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Для достижения целей Стрельцам сегодня придется приложить максимум усилий. Астрологи отмечают, что ждать быстрых результатов в этот понедельник не стоит. Звезды и планеты не в настроении, поэтому людям этого знака Зодиака стоит быть экономнее и не давать никому взаймы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот понедельник в жизни Козерогов пройдет бодро. В сложных ситуациях люди этого знака Зодиака могут надеяться на поддержку близких людей. Астрологи не советуют медлить с действиями: удача улыбнется тем, кто не станет откладывать новые начинания.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Ночные светила сегодня не в настроении, так что в этот понедельник есть вероятность поссориться с коллегами или близкими людьми. Астрологи не рекомендуют людям этого знака Зодиака критиковать кого-то. Лучше быть предельно осторожными и добродушными с окружающими. Добавим, что Водолеев в октябре атакует лень.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Многим Рыбам сегодня звезды и планеты подарят сильное желание что-то изменить в своей судьбе. Астрологи рекомендуют представителям знака Зодиака использовать эту энергию себе на пользу. Благоприятен в этот понедельник разумный риск — он принесет удачу.